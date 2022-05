“Mi lavo i capelli una volta ogni 2 mesi”: la clamorosa rivelazione della famosa star

Ha confessato pubblicamente di lavarsi i capelli una volta ogni settimane e non si tratta di una persona qualsiasi bensì della star televisiva James Corden

È famosissimo, con introiti stimati in circa 7 milioni di sterline l’anno, ma ha rivelato di lavarsi i capelli una volta ogi due mesi. Stiamo parlando di James Corden, star televisiva molto famosa negli Stati Uniti per le sue particolari interviste con artisti di ogni tipo, ed in particolare con i cantanti, il quale ha confessato di trascorrere pochissimo tempo sotto la doccia, cercando di non superare i 180 secondi.

Il famoso conduttore: “Doccia in 180 secondi, mi lavo i capelli ogni 2 mesi”

Corden, 43 anni, lo ha raccontato durante il suo Late Late Show, e ha rivelato di farlo non tanto per scarsa cura nell’igiene ma perchè ai residenti di Los Angeles è stato chiesto di ridurre di quattro minuti il tempo trascorso sotto la doccia a causa della carenza d’acqua. “Entro ed esco in tre, quattro minuti. Uso il sapone sul corpo ma non mi lavo i capelli. Li lavo ogni due mesi”. In pratica Corden ha affermato di lavarsi i capelli completamente soltanto sei volte nel corso dell’anno ma di aver preso questa decisione per ragioni ambientali ovvero per non sprecare acqua

Ecco come si fa la doccia James Corden

Quando gli è stato detto che la durata media della doccia per i residenti di Los Angeles è di 10 minuti, ha reagito: “Ma stai scherzando… cosa? Se questa è la media, significa che ci sono persone lì dentro per 20 minuti? Dio mio!” Uno dei membri del team di produzione ha detto di aver fatto la doccia per 10 minuti e la star di Gavin e Stacey ha detto: “Cosa devi fare per dieci minuti lì dentro? Come può volerci così tanto? Sto cercando di pensare a cosa farei lì dentro per dieci minuti”.

Il Carpool Karaoke di James Corden

Corden, che lascerà il suo famosissimo programma televisivo l’anno prossimo, ha anche detto che Beyonce è il suo obiettivo principale per la sua sezione Carpool Karaoke . Alla domanda su come intende convincerla, ha detto: “Dipende da lei. Penso che nessuno dica a Beyonce cosa fare. Le sue sessioni di Carpool Karaoke hanno conquistato non solo il pubblico americano ma praticamente quello di tutto il mondo raggiungendo milioni di visualizzazioni online, con James che canta in duetti con artisti del calibro di Barbra Streisand, Taylor Swift, Mariah Carey, Celine Dion, Sir Elton John ed Harry Styles.

La siccità in California

A causa della prolungata siccità in California sono state introdotte una serie di misure di emergenza volte a ridurre il consumo di acqua. Del resto il lago Mead, il più grande bacino idrico artificiale del Nord America che fornisce acqua potabile a 20 milioni di persone da Las Vegas a Los Angeles, ha raggiunto il suo minimo storico con livelli in calo costante dal 2000. Le misure entreranno in vigore dal 1 giugno e prevedono limiti nell’attività di irrigazione, ad un solo giorno alla settimana nelle zone delle contee di Los Angeles, San Bernardino e Ventura. Ma anche la richiesta di ridurre il tempo impiegato per fare la doccia. Sono 6 milioni le persone coinvolte.