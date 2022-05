“Sto sognando?”: increscioso episodio contro il principe William – sudditi increduli

Da non credere quanto successo al principe William in occasione della sua presenza al Wembley Stadium per la finale di FA Cup. L’increscioso episodio si è verificato mentre risuonava l’inno nazionale

Quanto accaduto nelle ultime ore è davvero inimmaginabile, tanto che molte persone hanno pensato di essersi immaginate tutto o di avere le traveggole. I fatti riguardano uno dei reali più amati di Buckingham Palace ovvero il principe William, ritrovatosi suo malgrado in una situazione imbarazzante e che probabilmente non si aspettava di vivere, per di più all’interno di uno stadio.

Ma andiamo con ordine: il duca di Cambridge si trovava a Wembley per prendere parte, come spettatore, alla finale di FA Cup tra Liverpool e Chelsea. La partita è stata in seguito vinta ai calci di rigore dai Reds ma non è questo il punto: tutto è accaduto poco dopo l’ingresso del duca di Cambridge e marito di Kate Middleton nello stadio ed il suo arrivo sugli spalti.

Gli inglesi increduli: “Mai sentito nulla di simile prima d’ora”

Qui il figlio di Carlo e Diana, nonchè presidente della Football Association, ovvero la Federcalcio britannica, è stato letteralmente investito da fischi e ‘booo’ ed i video amatoriali che hanno catturato quel momento, in seguito riversati sui social, hanno lasciato basiti gli utenti del web. Nessuno si sarebbe mai aspettato una scena del genere con William nella veste dello sfortunato protagonista.

I social sono impazziti con centinaia di persone che hanno iniziato a chiedersi se quei fischi fossero effettivamente rivolti al principe William oppure all’inno nazionale. Ma altri hanno escluso la seconda possibilità dato che gli inglesi adorano God Save the Queen e non si sognerebbero mai di fischiarlo. Peraltro non si è capito se le urla e i fischi provenissero dai tifosi dei Reds o dei Blues: un utente ha detto che non si aspettava nulla del genere ed un altro ha aggiunto di non aver mai sentito prima d’ora “fischi al principe William o all’inno nazionale, tutto questo è molto strano”.

La ‘reazione’ del principe William

“I fan fischiano sia il principe William che l’inno nazionale alla finale di coppa? Forse me lo sto immaginando”, ha poi aggiunto una terza persona. Sull’accaduto rimane di fatto il mistero ma si è trattato comunque di un episodio a suo modo inedito e che non deve aver fatto piacere a nessuno a ‘palazzo’.

Dal canto suo William non si è mostrato in imbarazzo, abituato a reagire nel miglior modo possibile anche in caso di imprevisti che possono verificarsi nel corso delle sue partecipazioni pubbliche. E al termine della partita ha anche pubblicato un Tweet per rivolgere alle due finaliste i suoi complimenti. Poche ore prima aveva fatto lo stesso anche di persona, complimentandosi con i due allenatori Klopp e Tuchel.