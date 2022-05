Claudio Lippi, mattatore nei ’90, oggi in crisi – che fine ha fatto? “Sul conto corrente ho solo…”

Claudio Lippi, uno dei conduttori televisivi più noti e apprezzati della tv italiana, sta attraverso un periodo molto complicato. Che cosa è successo?

Sono tanti anni che Claudio Lippi non appare in tv. I motivi sono svariati. Sono in molti a chiedersi i motivi dell’allontanamento dal mondo dello spettacolo da parte di uno dei conduttori più amati e apprezzati della televisione italiana. Claudio Lippi è un volto molto noto, apprezzato da tantissime persone e che ha fatto breccia nell’animo di molti per i suoi modi gentili e ironici e per le sue battute divertenti.

Negli anni Novanta Claudio Lippi è stato un vero e proprio mattatore del piccolo schermo. Famose le sue conduzione de ‘Il pranzo è servito’, di ‘Buona Domenica’, di ‘Passaparola’, di ‘Striscia la Notizia’. Ma anche negli anni Duemila, Lippi è stato uno dei volti più presenti prima sulle reti Mediaset con ‘Buona Domenica’ e poi sulla Rai con ‘La Prova del Cuoco’. Inoltre, è stato giurato del programma televisivo di successo di Rai 1 ‘Tale e Quale Show’.

Ma da qualche anno Lippi manca dal piccolo schermo. È stato lo stesso Lippi a raccontare i motivi del suo allontanamento dal mondo dello spettacolo e della tv in modo brusco. Prima un problema grave di salute nel 2016, con un ricovero in ospedale urgente e tre by pass cardiaci inseriti, a causa di alcuni malori al cuore. Poi un mondo dello spettacolo che non sente più come il suo, a causa di alcuni cambiamenti comunicativi e generazionali.

Il dramma di Claudio Lippi: “Non ho una casa, non ho una barca, non ho soldi”

Ma le cose per Claudio Lippi non vanno per il meglio nemmeno nella sfera privata. Un dramma che sta vivendo è legato anche alle sue finanze, a causa di una gestione molto negativa di esse del suo manager. Il dramma economico è stato raccontato dallo stesso Lippi in alcune interviste rilasciate a vari settimanali.

Dopo tanti anni di silenzio, Claudio Lippi ha rilasciato a Diva e Donna delle dichiarazioni che hanno lasciato sbalorditi un po’ tutti. Il 76enne conduttore ha ammesso: “Non ho una casa, non ho una barca, non ho soldi. Quanto ho perso? Siamo intorno a mezzo milione di euro. La colpa è della cattiva gestione dei miei guadagni da parte del mio manager, che non mi sarei mai aspettato. Nono ho né casa, né barca, non ho più niente. Sul conto corrente ho solo 7mila euro”.

L’ultima apparizione in televisione di Claudio Lippi risale al 2019, durante una co-conduzione de ‘La prova del cuoco’ in coppia con Elisa Isoardi, ex compagno di Matteo Salvini. Speriamo di rivedere presto in tv uno dei presentatori più ironici e apprezzati degli anni Novanta e Duemila!