Giulio Berruti hot in un film polacco: come l’avrà presa Maria Elena Boschi?

L’attore romano è stato protagonista di un film polacco e ha interpretato diverse scene molto ‘hot’. Cosa ne pensa la sua fidanzata Maria Elena Boschi?

Sta facendo discutere la partecipazione di Giulio Berruti in un film cinematografico polacco. La pellicola si chiama ‘Dziewczyny z Dubaju’, con traduzione in inglese di ‘Girls from Dubai’, e vede l’attore italiano nei panni di un ragazzo dedito in modo attivo e particolare al sesso. Il film, quindi, è diventato famoso anche per le scene di nudo e di sesso dell’attore. Una sorta di ‘Cinquanta sfumature di grigio’ polacco.

Nel film – ambientato a Dubai – sono presenti tantissime scene ‘hot’, nelle quali Giulio Berruti è molto attivo (per usare un eufemismo) con una bella attrice bionda polacca. L’attore anche in altri film si è reso protagonista di scene di nudo, per la gioia delle sue innumerevoli fan.

Come tutti sanno, Giulio Berruti è attualmente fidanzato con Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia Viva alla Camera dei deputati. I due stanno insieme da parecchi anni e sono molto spesso stati paparazzati dai giornali scandalistici e di gossip. Come avrà preso la Boschi questa sua recitazione così esplicita nel film polacco? Il sito ‘Dagospia’ segnala come in realtà la bella politica non abbia preso bene questa cosa. Queste le parole che si leggono sul sito: “Gira voce che Maria Elena Boschi abbia seguito il progetto con molta attenzione mostrando segni di cedimento e parecchia gelosia. Sarà vero?”

Le scene di sesso e di nudo di Giulio Berruti in un film polacco

Nelle ultime settimane Giulio Berruti e Elena Maria Boschi hanno allontanato diverse voci di gossip che davano la coppia in crisi. Infatti, sono stati paparazzati belli e sorridenti mentre si baciano e prendono il sole. Sono tante le persone a chiedersi se in futuro i due possano convolare a nozze.

Giulio Berruti è un attore molto famoso. Sono decine e decine i film che l’hanno visto come protagonista. La sua notorietà iniziò a essere molto alta nel 2007 con la partecipazione alla serie su Canale 5 ‘La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa’. Qui ha interpretato il ruolo del marchese Andrea Van Necker, uno dei protagonisti principali della famosissima serie tv. Famose sono anche le partecipazioni nella serie ‘Matrimoni e altre follie’ e in quella di ‘Squadra Antimafia – il Ritorno del boss’.

Nel 2018 si è anche reso protagonista del successo nel talent show ‘Dance Dance Dance’ insieme all’attrice Cristina Marino. Giulio Berruti, oltre alla sua carriera cinematografica, svolge anche la professione di dentista. Si è anche specializzato in Estetica del sorriso e ortodonzia. Si divide, quindi, fra questi due mondi così distanti fra loro.