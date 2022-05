Papa Francesco e l’insolita “cura” per il ginocchio malato – nessuno avrebbe potuto immaginarla

Uno scambio di battute con Papa Francesco a Piazza San Pietro si è trasformato subito in un divertentissimo siparietto tra il Santo Padre ed un fedele. Ed è tutta colpa di un alcolico.

Ultimamente Papa Francesco ha avuto diversi problemi di salute legati al suo ginocchio, tanto da costringerlo ad usare la sedia a rotelle per spostarsi durante i suoi incontri pubblici e privati. Il Pontefice, infatti, che l’anno prossimo festeggia i 10 anni di Papato, ha comunque 85 anni, un’età che inizia a farsi sentire sui suoi tanti impegni professionali e spirituali. Tuttavia non sembra per nulla disposto a fermarsi, malgrado il dolore.

Attorno al Santo Padre, infatti, continua ad esserci massima apprensione ed attenzione per la riacutizzazione di un dolore al ginocchio destro. Ma non solo. Bergoglio da tempo soffre di sciatica che provoca dolore anche al resto delle gambe al punto da impedirgli di deambulare correttamente, come in occasione dell’udienza con i pellegrini provenienti direttamente dalla Slovacchia lo scorso aprile.

“Dopo io vi saluterò ma c’è un problema: questa gamba non va bene, non funziona, e il medico mi ha detto di non camminare”, ha esordito Papa Francesco parlando coi fedeli in quell’occasione. “Vi saluto da qui, seduto. È una umiliazione ma lo offro per il vostro Paese” ha concluso poi Bergoglio dolorante e dispiaciuto di non poter camminare.

“Accetta i suoi limiti in questo momento con un grande spirito e un grande cuore. Penso che sia un esempio per tutti noi. Non dobbiamo nascondere il fatto che con l’età diminuisce la nostra capacità di svolgere un ruolo attivo nel vita del mondo oggi”. Ha dichiarato, invece, il cardinale Kevin Farrell durante la presentazione del messaggio del Papa per la Giornata mondiale dei nonni e degli anziani della Chiesa cattolica romana, che si celebrerà il prossimo 24 giugno. Eppure, il Papa non perde mai, nonostante il dolore, il suo grande senso dell’umorismo.

Un po’ di Tequila contro il dolore

Domenica scorsa, dopo la Messa di canonizzazione ed il Regina Coeli, uno scambio di battute con Papa Francesco a Piazza San Pietro si è trasformato subito in un divertentissimo siparietto tra il Santo Padre ed un fedele. Ed è tutta colpa di un alcolico.

Bergoglio, infatti, ha raggiunto con la Papamobile un gruppo di fedeli, rimasti lì al termine della Messa, per scambiare quattro chiacchiere con loro. Un seminarista messicano, così, ha colto l’occasione per chiedere al Santo Padre come stesse il suo ginocchio al momento molto malconcio, ma in generale si è voluto sincerare su tutti i suoi recenti problemi di salute che l’hanno costretto anche ad annullare qualche impegno. Con grande preoccupazione anche tra i fedeli che hanno apprezzato i nove anni di papato.

Il Papa alla domanda, con tantissima ironia e forse anche voglia di sdrammatizzare, ha risposto che per il suo ginocchio servirebbe qualcosa in particolare. “Sai cosa servirebbe per il mio ginocchio malato? Un po’ di tequila!”, ha risposto il Pontefice, scatenando l’ilarità generale tra i presenti. Ma non solo. Il momento è stato immortalato e caricato su TikTok, diventando immediatamente virale sui social.