Royal Family, un aneddoto su Carlo che in pochi sanno – ecco per chi aveva perso la testa

Il Principe Carlo, prima di sposare Diana, aveva avuto una relazione molto particolare. Forse non tutti se la ricordano. Di chi parliamo?

Il Principe Carlo sposò Lady Diana Spencer mercoledì 29 luglio 1981 presso la Cattedrale di Saint Paul a Londra. Una data storica, che segnò l’inizio della storia d’amore fra il futuro (e ancora oggi lo è) Re d’Inghilterra e Lady Diana. Dalla loro relazione nacquero William nel 1982 ed Harry nel 1984.

La relazione fra il Principe di Galles e Lady D durò fino al divorzio avvenuto nell’agosto del 1996, in seguito ad anni tribolati fra i due. La principessa – come tutti drammaticamente ricordano – morì il 31 agosto del 1997 in un incidente d’auto sotto il tunnel del Pont de l’Alma a Parigi, insieme al compagno dell’epoca Dodi Al-Fayed.

Ma forse non tutti sanno che il Principe Carlo prima di iniziare a frequentarsi con Lady Diana ebbe una relazione non proprio banale e – per chi non lo sapesse – davvero sorprendente. Infatti, ebbe una brevissima relazione con Sarah Spencer, proprio la sorella maggiore di Lady D e sua futura cognata. La storia fra Carlo e Sarah è stata menzionata anche nella serie televisiva ‘The Crown’, la quale ripercorre la storia di Elisabetta II e di tutte le vicende della Royal Family degli ultimi decenni.

La storia fra Carlo e Sarah ci fu nel 1977, ma ebbe una durata di pochi mesi. Il carattere ‘frizzantino’ di Sarah, infatti, non era visto di buon occhio dalla regina e da tutta la Royal Family inglese.

Sarah Spencer, la sorella di Lady D, ebbe una fugace relazione con Carlo

Sarah Spencer, infatti, aveva detto di aver avuto problemi di alcolismo in passato e di essere andata a letto con “migliaia di fidanzati”. Un affronto che non poteva passare sotto silenzio. Una donna con un passato simile, quindi, non fu giudicata degna di diventare la moglie del futuro Re d’Inghilterra.

Inoltre, Sarah Spencer aveva pubblicamente ammesso che non avrebbe mai potuto sposare un uomo come Carlo, nemmeno se quest’ultimo “fosse stato uno spazzino invece che il futuro re d’Inghilterra”. I comportamenti di Sarah e dichiarazioni come queste pesarono come un macigno sulla scelta di Carlo. I due, dopo una brevissima relazione, interruppero qualsiasi tipo di rapporto in senso intimo. Si narra che Carlo perse del tutto la testa in quel periodo per Sarah, ma i due non andarono mai oltre.

Nonostante tutto, Carlo e Sarah restarono in buoni rapporti. Fu proprio Sarah a presentare sua sorella a Carlo. Ciò che successe in futuro fra Carlo e Diana Spencer lo sappiamo, invece, tutti. Il Principe Carlo, inoltre, nel 2005 ha sposato Camilla Parker Bowles e i due sono ancora molto legati.

Sarah Spencer, invece, si sposò nel 1980 con Neil McCorquodale e la loro relazione prosegue ancora oggi. La sorella di Lady D ha anche tre figli – Emily, George e Celia.