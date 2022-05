Record di negozi per questo importante brand in Italia, aperto il millesimo store: ecco dove

Un investimento da 2 milioni di euro, uno store da 200 mq e 23 dipendenti. Inaugura il 18 maggio lo store numero 1000 di un noto brand italiano fondato a Padova negli anni ’70

Non sono tempi facili per avviare nuove attività o ampliare il numero dei punti vendita. Un famoso brande del settore dell’abbigliamento ha deciso di aprire il suo millesimo store italiano. La pandemia di Covid prima e la guerra in Ucraina poi, hanno avuto come ‘effetto collaterale’ in Italia un sostanzioso aumento dei prezzi, a cominciare da quelli relativi a bollette e carburanti.

Il caro energia e caro benzina si sono sommati ad una tendenza al risparmio degli italiani, preoccupati degli effetti a medio o lungo termine della crisi economica, tra inflazione alle stelle e stipendi che non aumentano o maggiori rischi di perdere il lavoro. In questo scenario, aprire una nuova attività o ampliare quella avviata non è per nulla semplice e occorre farlo con le dovute attenzioni, anche se alla base della decisione vi è una solida azienda italiana fondata nel 1972 a Padova, con sede a Venezia ed oggi quotata in Borsa (nell’indice FTSE Italia Small Cap). Con alle spalle l’apertura, sull’interno territorio nazionale, di centinaia di negozi.

Apre lo store numero 1000: ecco qual è il brand

Ebbene è di questi giorni l’annuncio di una nuova apertura, peraltro estremamente significativa con data di inaugurazione fissata per il 18 maggio. Si tratterà infatti, per il noto brand operante nel settore dell’abbigliamento, dello store numero 1000, in una zona nella quale aveva già investito in passato scegliendo poi di trasferirsi in nuovi locali nei quali prima vi era Benetton.

Ma facciamo un passo indietro: questa azienda ha partecipato, tra le altre cose, come sponsor ufficiale di Expo 2015 e non tutti ricordano che nel 1998 acquisì 167 negozi del ramo di azienda non alimentare della Standa per 2,7 miliardi di lire. Stiamo parlando di OVS, marchio che dal 2012 sostituisce quello storico di Oviesse prima e di OVS industry poi.

Qual è la regione d’Italia con il maggior numero di store Ovs

Ebbene la nuova apertura porta a 1000 il numero dei punti vendita OVS dislocati in tutta Italia, ed è prevista in via Scarlatti, al Vomero, nel cuore commerciale di Napoli. L’azienda era già presente in via Kerbaker ma ha scelto di trasferirsi e si tratta di un segnale importante di mantenere in Campania la sua centralità a livello nazionale, con il più alto numero di negozi tra tutte le regioni italiane.

Un investimento milionario

Carmine di Virgilio, direttore retail di Ovs, ha a tal proposito dichiarato: “La Campania è una terra particolarmente felice. In questa regione siamo presenti con oltre 140 negozi e, tra punti vendita diretti e franchising, diamo lavoro a oltre 600 persone. Abbiamo registrato un 2021 straordinario e questo ci dà la forza, l’orgoglio e il coraggio di investire in nuovi negozi”.

Del resto si tratta di un investimento non indifferente, pari a 2 milioni di euro circa per avviare uno store di oltre 200 metri quadrati, con 23 dipendenti. Un’apertura che, come sottolineato dall’azienda, è guidata da un clima di ottimismo e di speranza in una rapida ripresa dei consumi e nella ripresa del terziario commerciale di questo importante quartiere di Napoli.