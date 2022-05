William e Kate, mai fatto in pubblico: il raro gesto ‘intimo’ diventa virale sul web

La coppia reale ha raramente mostrato in pubblico qualsiasi tipo di dimostrazione di affetto ma un utente di TikTok è riuscito a catturare il loro gesti intimo ai Caraibi

Il principe William e la consorte Kate Middleton sono insolitamente riservati quando si tratta di gesti di affetto in pubblico, cercando di rispettare il rigido protocollo reale e di non mostrare pubblicamente il loro amore, ma nelle ultime ore un video li ha ‘smascherati’ ai Caraibi. Si tratta di un filmato catturato da un utente di TikTok e diventato virale sul social, che riguarda in realtà il viaggio fatto dalla coppia reale nel mese di marzo.

Un’iniziativa importante in occasione della quale il secondo erede al trono e la moglie hanno visitato le isole del Commonwealth calandosi nella parte istituzionale per cercare di preservare quello che resta del colonialismo britannico in questi territori. Un viaggio promosso dal ministero degli Esteri (il Foreign Office) nell’ambito del Giubileo di Platino della Regina per celebrare i suoi 70 anni di regno.

Caraibi, viaggio pieno di insidie per i duchi di Cambridge

Non è stato facile per i duchi di Cambridge portare a termine questo viaggio, accolti da una parte dal calore della popolazione locale ma dall’altro anche da una serie di proteste e, anche, messaggi istituzionali non propriamente di benvenuto, come quello di Andrew Holness, primo ministro giamaicano, il quale ha sottolineato che il “nostro paese deve andare avanti”. “Il Duca era chiaramente frustrato dalla mancanza di risposte e dall’assenza di soluzioni praticabili proposte”, ha rivelato una fonte.

“La sensazione era che ci fossero così tante insidie ??che avrebbero potuto essere evitate. Sa benissimo che è in gioco la sua reputazione”. William avrebbe rivelato le sue preoccupazioni per una percepita mancanza di input da parte del suo staff. Credeva che fossero stati scarsamente preparati per la reazione che avevano incontrato nei Caraibi.

Kate e William, raro gesto pubblico catturato in video

L’americano Jimmy Rex si è concentrato sulla coppia reale e sui loro comportamenti mostrando, poco dopo il loro arrivo ai Caraibi, qualcosa che non è mai stato facile osservare in William e Kate in occasione delle loro apparizioni pubbliche. Il principe Willliam e Kate Middleton si sono infatti lasciati andare ad una rara esibizione pubblica di intimità camminando mano nella mano durante il loro travagliato tour dei Caraibi.

È stata una rara dimostrazione di affetto reale mentre attraversavano insieme il loro hotel. William, 39 anni, e Kate, 40, sono solitamente molto riservati quando si tratta delle loro apparizioni reali, ma la coppia in questo caso non avrebbe potuto resistere lasciandosi andare ad un piccolo ‘segnale’ pubblico del loro forte legame sentimentale.

La reazione degli utenti

Ma gli utenti di TikTok sono rimasti stupiti dal videoclip, ed una persona che ha scritto: “Se qualcuno era destinato a diventare una regina, quella era Kate”. Un altro ha aggiunto: “Che bello vederli tenersi per mano, in pubblico non accade mai”.