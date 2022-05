Harry e Meghan, a 4 anni dal Royal Wedding il clamoroso annuncio – la Regina trema

I duchi di Sussex Harry e Meghan hanno lasciato la Corte Reale britannica per cercare maggiore privacy negli Stati Uniti. Ma in occasione del loro quarto anniversario di matrimonio le cose sono decisamente cambiate

Non sono belle notizie per la casa reale britannica quelle che arrivano nientemeno dalla California ed in particolare da Montecito, dove Harry e Meghan hanno preso casa. Qui i duchi di Sussex hanno cercato privacy, allontanandosi dal Regno Unito per dare inizio ad una nuova vita ma è proprio qui che i riflettori si sono nuovamente accesi su di loro per monitorare e raccontare ogni loro mossa.

E la coppia non sembra averne particolarmente risentito, avendo anche accettato di prendere parte ad alcune interviste che hanno decisamente suscitato una certa preoccupazione nei reali inglesi, dalla Regina Elisabetta al principe Carlo, fino al fratello William e consorte Kate Middleton. Danneggiando di fatto i loro rapporti con la famiglia e la corte inglese.

Harry e Meghan pronti per un reality?

E quanto emerso nelle ultime ore, proprio nel giorno che celebra i quattro anni dal Royal Wedding, potrebbe ‘innalzare’ nuovamente la tensione e portare alla luce una nuova fitta serie di indiscrezioni private. Oltre a mettere in dubbio la possibilità di un loro ritorno a Londra in occasione del Giubileo della Regine.

Ebbene Harry e Meghan sarebbero vicini ad un accordo con il gigante dello streaming, Netflix, per un reality da girare nientemeno che all’interno della loro enorme abitazione. La coppia che il 6 maggio 2019 ha salutato l’arrivo del piccolo Archie seguito il 4 giugno 2021 da Lilibet Diana, avrebbe aperto le porte della loro magione da 14 milioni di dollari.

Netflix, cosa potrebbe prevedere l’accordo

L’accordo, secondo quanto emerso dai rumors delle ultime ore, prevederebbe di girare un reality show in casa Marlke. Uno spettacolo televisivo sulla falsa riga degli arcinoti At home with Kardashian e The Osbournes che hanno tenuti incollati alla tv milioni di persone (Basti pensare che il reality delle Kardashian è arrivato alla ventesima stagione). Al momento non vi sono conferma in merito a questa possibilità da parte di Harry e Meghan ma tanto è bastato per scatenare il mondo del gossip. E sono in tanti a chiedersi se, qualora ci sarà davvero un reality, verranno filmati anche i bimbi della coppia.

A rendere l’ipotesi più solida vi è il fatto che il team di Netflix ha seguito Meghan ed Harry in diversi viaggi sin dal 2021 e che dunque potrebbe aver già raccolto molto materiale da aggiugere a quanto andrebbe poi filmato all’interno della loro abitazione californiana. Dal viaggio a New York, fino a quello all’Aia in occasione degli Invictus Games, la piattaforma di streaming non si è persa un momento della coppia. E, sempre secondo voci, se la docuserie verrà davvero realizzata potrebbe strategicamente uscire in concomitanza con l’uscita in libreria del libro di Harry, un’attesa autobiografia.