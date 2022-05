Ve la ricordate? Dalle hit di 20 anni fa fino a Cannes 2022 – ed è sensuale come un tempo!

Al Festival di Cannes ha presentato la versione inedita remixata della sua hit ‘Can’t get you out of the head’. Di chi si tratta?

Durante i suoi anni d’oro è stata soprannominata la ‘principessa del pop’. Non avete ancora capito chi sia? Stiamo parlando di Kylie Minogue, la cantante australiana di Melbourne, vera e propria icona musicale dagli anni Novanta in poi. Le sue hit hanno avuto un incredibile successo fra gli anni Novanta e i primi anni del Duemila e hanno accompagnato varie generazioni!

La sua hit ‘Can’t get you out of the head’ è risultato essere il singolo di maggior successo dell’intero anno 2001. Il brano, di natura dance, fa parte di uno degli album di maggior successo della pop star australiana: ‘Fever’. La canzone è stata per moltissime settimane al primo posto in diversi Paesi al mondo. Un successo incredibile per Kylie, che vent’anni fa era in vetta. E lo è ancora oggi!

Ben 15 gli album pubblicati nel corso di una carriera lunga oltre 30 anni. Ma il successo di Kylie Minogue non si è mai arrestato nel corso degli anni. Nel 2020, infatti, il suo album ‘Disco’ è arrivato fino alla prima posizione della classifica britannica. E qui ha eguagliato il record di Madonna. Quale? Riuscire a portare 8 album al primo posto della classifica britannica! Una vera e propria artista sempre al comando durante la sua carriera.

Kylie Minogue, inoltre, è uno dei personaggi più famosi al mondo. Addirittura in Australia, nella sua Melbourne, è incisa su un marciapiede una stella a lei intitolata, con la nomina di ‘Performer del secolo’.

Kylie Minogue al Festival di Cannes 2022. Ripropone una famosa hit del passato!

La notizia di queste ore è che Kylie Minogue è andata al Festival di Cannes 2022. Qui in anteprima assoluta ha presentato una versione inedita della sua hit di maggiore successo ‘Can’t get you out of the head’. Il brano è stato remixato dalla dj sud coreana Peggy Gou.

La cantante australiana – che oggi ha 53 anni (portati come sempre alla grande!) – ha raccontato diversi aneddoti sulla sua famosa hit ‘Can’t get you out of the head’ (che vi poniamo in coda, per un tuffo nella pura nostalgia): “La prima volta che ho sentito ‘Can’t get you out of the head’ mi sono bastati 20 secondi per capire che sarebbe stato un brano di successo. Per me è stato amore al primo ascolto o, come mi piace dire, si sono allineati tutti i pianeti al momento giusto!”.

Su questa nuova versione remixata del brano: “Un classico, d’altronde, è qualcosa che resiste all’usura del tempo, continua a far emozionare e a ritornare nella vita delle persone”. La cantante australiana spera che le sue hit del passato possano tornare in classifica attraverso altre future versioni remixate. Ci sorprenderà ancora la sensualissima Kylie?