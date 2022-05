Serie A, dove vedere la trentottesima giornata di campionato in tv?

La trentottesima e ultima giornata di Serie A al via stasera. Al Milan basta un punto contro il Sassuolo per vincere lo scudetto.

Al via domani la trentottesima e ultima giornata del massimo campionato di calcio italiano. Tutte le attenzioni sono rivolte su Milan e Inter in lotta ancora per lo scudetto. Le milanesi giocheranno in contemporanea domenica alle 18. Favoritissimo per la conquista del Tricolore il Milan, al quale basta un punto nella trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. L’Inter dovrà battere a San Siro la Sampdoria già salva e sperare in un clamoroso passo falso dei rossoneri contro la formazione allenata da Dionisi.

L’ultima giornata di campionato scatterà questa sera con il match fra Torino e Roma. I giallorossi mercoledì prossimo sfideranno il Feyenoord nella finalissima di Conference League di Tirana, ma non possono permettersi distrazioni in campionato. Ai ragazzi di Mourinho serve una vittoria, infatti, per garantirsi una partecipazione sicura alle prossime competizione europee anche in caso di sconfitta nella finale di Conference.

Sabato alle 17.15 il Genoa – già retrocesso domenica scorsa – riceve a Marassi il Bologna. Tre i match in contemporanea che si disputeranno sabato sera alle 20.45. La Fiorentina riceve in casa la Juventus dell’ex Vlahovic, mentre l’Atalanta aspetta il tranquillo Empoli. Viola e bergamaschi hanno bisogno dei tre punti per sperare ancora di entrare fra le prime sette in classifica. La Lazio, invece, – già certa di partecipare alla prossima Europa League – ospita all’Olimpico il Verona di Tudor.

Serie A, trentottesima giornata: ecco dove vedere tutte le partite in tv

Domenica alle 12.30 Spezia e Napoli chiuderanno il loro campionato sfidandosi in un match non importante ai fini della classifica e molto promettente dal punto di vista dello spettacolo. I liguri sono già salvi, mentre i partenopei sono già certi del terzo posto.

Abbiamo già parlato della lotta scudetto prevista per le ore 18. Ma non è l’unica lotta che appassiona i tifosi. Infatti, alle 21 Salernitana e Cagliari si giocano l’ultimo posto in palio per rimanere in Serie A. Ai campani serve una vittoria in casa contro l’Udinese. Il Cagliari, invece, deve obbligatoriamente battere il già retrocesso Venezia in trasferta e sperare che la Salernitana non vinca il suo match.

Ecco la programmazione tv completa della trentottesima giornata di Serie A: