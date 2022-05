Il regalo da urlo di Carlo al principe George: tenetevi forte, vale tantissimo

L’orgoglioso nonno Carlo ha deciso di fare al principino George un regalo da urlo per il suo ottavo compleanno. È molto elegante, vale un sacco di soldi ed è installato nella casa di Highgrove

Quanto tuo nonno è il principe di Galles è decisamente probabile aspettarsi regali di compleanno fuori dalle righe, ed è proprio quanto accaduto al principe George, che ne ha ricevuto uno bellissimo e che vale un sacco di soldi. Si tratta decisamente di un dono fuori dal comune per un bambino così piccolo, ma che potrà sicuramente sfruttare insieme ai suoi fratelli.

Al giovane reale è stata regalata una Wendy house molto elegante, una splendida casetta per bambini nella quale giocare e che è stata installata nella casa del nonno Carlo a Highgrove in occasione del suo compleanno. Dato il prezzo elevato non si tratta certamente di una delle comuni e piccole Wendy house acquistate per essere messe nei giardini di casa ma di una sorta di mini residenza nella quale trascorrere molto tempo e dar sfogo alla propria fantasia, giocando e divertendosi.

Lo splendido e costoso regalo per il principe George

Infatti al suo interno troviamo arredi, un divano letto ed una stufa a legna, che la rendono decisamente molto esclusiva. George, che ha otto anni, potrà giocarci con la principessa Charlotte di 4 anni e con il principe Louis di 4 anni tutte le volte che si recherà a casa di Carlo.

La casa è in realtà una “capanna del pastore”, costruita a mano: una casetta in stile vittoriano di 12×6 piedi. Può essere intravista dai visitatori dei giardini di 15 acri della tenuta del principe Carlo nel Gloucestershire che decidono di prendere parte alla visita guidata. Si trova in un prato di fiori selvatici nel grande parco ed è bellissima; il suo valore? Ben 18mila sterline, circa 21.200 euro.

C’è anche un casa sull’albero, venne costruita per William

La capanna è stata presentata al principe George per il suo compleanno dalla società Plankbridge con sede nel Dorset come ringraziamento per il finanziamento ricevuto dal Prince’s Trust. Il designer di mobili Richard Lee ha fondato Plankbridge 15 anni fa dopo essere stato ispirato da un’antica capanna vicino al cottage di Thomas Hardy nel Dorset.

Ma per i bambini di Cambridge non c’è solo questa casa: i tre possono anche giocare nella casa sull’albero che è stata costruita per il duca di Cambridge il giorno del suo settimo compleanno. La casa di legno su palafitte di ardesia è stata installata per il principe William nel 1989 ed è stata ristrutturata dal principe Carlo per far giocare i suoi nipoti. Insomma i piccoli principi non hanno che l’imbarazzo della scelta.