Battuto dopo 10 anni: il bizzarro record finisce nel Guinness dei Primati – VIDEO

Il Guinness dei Primati si arricchisce di un nuovo record davvero bizzarro. Un ragazzo ha battuto il precedente primato per il volo più lungo di un aereo di carta

A scuola almeno una volta lo abbiamo realizzato tutti per poi provare a farlo volare in classe o nei corridoi durante la ricreazione oppure, per i più temerari, lanciandolo dalla finestra nella speranza che percorresse qualche decina di metri in più prima di atterrare. Ma c’è chi non si è limitato a farlo a scuola, allenandosi quotidianamente per arrivare a stabilire un vero e proprio primato, un record del mondo che è stato ufficializzato dai giudici del Guinness World Record.

Di cosa stiamo parlando? Semplice, del volo più lungo di un aereo di carta, il cui record è stato recentemente battuto in Corea del Sud. Tre persone si sono cimentate nel tentativo di batterlo: Kim Kyu Tae (Corea del Sud), con il supporto di Shin Moo Joon (Corea del Sud) e Chee Yie Jian/Julian, (Malesia). Insieme, hanno raggiunto una distanza assolutamente sbalorditiva di 77,134 m (252 piedi 7 pollici) a Daegu, Gyeongsangbuk-do, Corea del Sud il 16 aprile 2022.

Record del mondo per il volo più lungo di un aeroplanino di carta

In totale, sono stati effettuati e misurati otto lanci: il più lontano ha superato i 77 metri mentre 71,813 m è stata la misura del più corto. Anche con il loro tiro più corto, lo “Shin Kim Chee Team” avrebbe comunque battuto il precedente record di 69,14 m (226 piedi 10 pollici) raggiunto dal quarterback Joe Ayoob e dal designer di aeroplani di carta John M. Collins (entrambi USA) il 26 febbraio 2012.

Ognuno dei tre aveva la propria area su cui concentrarsi; Shin (un veterano degli aerei di carta) ha formato il trio e si è occupato di piegare il potente aereo, Kim era il lanciatore e Chee era il progettista. “Ero fiducioso che Shin e Kim potessero facilmente battere il record”, ha raccontato Chee.

Il segreto per un volo così lungo

“Abbiamo effettuato un volo di prova indoor di 78 m due mesi prima del tentativo ufficiale. Il nostro obiettivo era quello di volare almeno a 75 m, quindi non sarebbe stato facile per i potenziali contendenti”, ha aggiunto Shin. Il segreto legato a questo incredibile record è legato sia alla progettazione dell’aereo di carta, per renderlo in grado di rimanere in aria il più a lungo possibile, sia il tipo di carta utilizzata.

“L’ex detentore del record di distanza John M. Collins ha utilizzato Conqueror CX22 100GSM, che è una delle carte da 100GSM più rigide e di altissima qualità al mondo. Pertanto, abbiamo anche utilizzato CX22 per il tentativo di record”, ha spiegato il progettista. “Anche la comunità in Corea ha iniziato a notare il mio design, quindi volevamo inserirlo rapidamente nel libro dei Guinness e l’abbiamo fatto!”

Il trio vuole battere il suo stesso record

Nonostante il design dell’aeroplano di carta sia la chiave per battere questo record, Chee non era davvero lì per vedere l’aereo da record volare a Daegu: infatti non ha mai incontrato Shin o Kim di persona. “La comunità degli aeroplanini di carta è piccola ma globale, in quanto tutti si conoscono online”, ha spiegato Chee. “Conosco Shin da quasi un decennio ormai e abbiamo costantemente discusso di nuovi modi per volare più in alto, più lontano e più a lungo tramite e-mail e social media”. Ma non è finita qui: i tre sembrano essere intenzionati a continuare a lavorare come una squadra per battere il loro stesso record. Con l’obiettivo di superare gli 80 metri. “Se potessimo utilizzare una sede più spaziosa, potremmo farcela”.