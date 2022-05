La principessa Charlene è pronta all’addio? I preoccupanti indizi – ormai ci sono pochi dubbi

Da mesi si parla di una possibile ‘fuga’ da palazzo da parte della principessa di Montecarlo e gli ultimi indizi raccolti sembrerebbero confermare quelle che al momento sono indiscrezioni

Nelle ultime settimane si è mostrata in uno scatto insieme al marito, ma nella sua testa ci sarebbe l’idea di andare via il prima possibile. Questo almeno stando alle voci che da settimane o addirittura mesi si rincorrono e che troverebbero conferma in una serie di piccoli indizi che vedrebbero la principesse Charlene pronta al grande addio.

L’ex nuotatrice non ha trascorso mesi facili, a causa del problema di salute che l’ha colpita tenendola lontana dalla residenza di Montecarlo e dai suoi figli per lungo tempo. Charlene si è finalmente ricongiunta alla famiglia ma, secondo le indiscrezioni, si tratterebbe di una situazione provvisoria destinata a non durare a lungo perchè la moglie del principe Alberto starebbe organizzando la sua ‘fuga’ dal Palazzo dei Principi, allo scopo di iniziare una nuova vita. Questo la allontanerebbe non soltanto da Alberto ma anche da Carolina, la cognata con la quale i rapporti sono sempre rimasti tesi.

La principessa di Montecarlo punta a lasciare il Palazzo? Le indiscrezioni

Ma quali sono i dettagli che darebbero adito a questa ipotesi? Dal ritorno dall’Africa di Charlène di Monaco, lei ed il principe Alberto hanno vissuto separati, e questa non è certamente una notizia dato che il fatto che tra i due non ci sia più il rapporto di un tempo non è più un segreto. L’ex nuotatrice starebbe cercando la libertà dalle regole di casa reale e nonostante gli sfarzi e gli agi che la residenza nella quale si trova offre, starebbe cercando altro. In ogni caso al momento Alberto si trova a Palazzo mentre la principessa vivrebbe nella tenuta di campagna a Roc Agel.

Una distanza ‘giustificata’ dalle cure alle quali dovrebbe continuare a sottoporsi dopo il ritorno dall’Africa e che la costringerebbero a restare lontana dai riflettori fino a completa ripresa. Prima che Charlène partisse per l’Africa, però, la coppia stava già passando un periodo difficile, una crisi che la sua lunga permanenza lontana da palazzo è andata acuendosi settimana dopo settimana, fino ad arrivare molto vicini al punto di rottura.

Alberto e Charlene ‘separati in casa’? Gli indizi di una rottura

In occasione dell’E-prix di Monaco si è avuta la conferma che tra i due la crisi fosse irreversibile dal momento che sono apparsi più distanti che mai. E ancora il viaggio a Disneyland ne ha dato ulteriore conferma dal momento che insieme ai piccoli Jacques e Gabriella c’era solo papà Alberto.

Quelli che fino a quel momento erano solo rumors si sono trasformati in certezza: a questi indizi si sono poi aggiunte le parole di un’amica del principe la quale avrebbe ammesso la separazione pur sottolineando che i due non divorzieranno mai per una precisa ragione: così facendo la principessa perderebbe la custodia dei figli. A tutto questo si aggiunge un contratto da 12 milioni di euro l’anno che prevede la partecipazione ad una serie di eventi istituzionali.

Il piano segreto per conquistare la libertà

Cosa ha portato i tabloid a ipotizzare che Charlène stia programmando un’imminente fuga? Il sospetto, come riportato da France Dimanche, sarebbe legato alla cittadinanza monegasca che Gareth Wittstock, fratello della principessa, avrebbe ottenuto. Per poi trasferire in Sudafrica una delle sue società, proprio là dove dal mese di maggio e fino ad ottobre la principessa ha vissuto.

Secondo il magazine la Wittstock avrebbe il possesso di una quota in quella società ed il trasferimento sarebbe stato organizzato da un amico. Questo la porterebbe a raggiungere la piena indipendenza e, ad avvalorare questa possibilità, vi sono anche le parole di un’amica la quale alcuni mesi fa ha raccontato che Charlène stava cercando casa a Johannesburg. Unendo i tasselli del puzzle si arriverebbe ad una sola conclusione: la principessa sarebbe pronta al grande passo e a dire ufficialmente addio alla corona.