Maria De Filippi, dopo anni la clamorosa verità: rapporti segreti con una donna dello spettacolo – ecco chi

Protagonista indiscussa della televisione italiana e regina di casa Mediaset, di Maria De Filippi si parla spesso e nell’ultimo periodo sono spuntate nuove indiscrezioni su una verità inattesa che la riguarda

Quando si è personaggi molto noti del mondo della televisione e dello spettacolo, i gossip, i rumors ed i pettegolezzi sono all’ordine del giorno. Se poi si è conduttori del calibro di Maria De Filippi, considerata una delle regine indiscusse della televisione italiana, al timone di programmi quali Amici, Uomini e Donne e C’è Posta per Te, il pubblico si affeziona al punto da volerne sapere qualcosa in più anche della sua vita privata, sulla quale lei mantiene il più stretto riserbo. Nelle ultime ore però una notizia riguardante la De Filippi della sfera privata ha iniziato a circolare lasciando a bocca aperta il pubblico che la segue fedelmente.

Una donna importante nella vita di Maria De Filippi

Il motivo è da ricercarsi nel fatto che coltivare amicizie nel mondo della tv, estremamente competitivo, non è per nulla facile e talvolta i legami possono essere fittizi e mascherare opportunismo o vere e proprie rivalità. Scoprire dunque che nella vita di Maria De Filippi c’è un’amica speciale è sicuramente una splendida notizia.

Una conduttrice di tale portata può infatti suscitare molto apprezzamento da una parte ma anche invidie e risentimenti dall’altro, e troppo spesso ci si dimentica che pur essendo personaggi ‘famosi’ i volti della televisione sono persone come tutte noi con una loro vita, amicizie, hobby e tempo da dedicare alla famiglia.

Concentrata sulla carriera, mai al centro del gossip

La regina dei talent show, che in tv può talvolta apparire un pò distaccata, è in realtà una persona estremamente altruista, affettuosa e molto premurosa e, quando le telecamere si spengono, in tanti continuano a volerle bene. Poco si sa però a riguardo dal momento che la moglie di Maurizio Costanzo è una persona estremamente riservata e l’unica persona della quale talvolta parla pubblicamente, seppur misurando le parole, è proprio il suo amato marito.

E dall’avvio della sua carriera, cominciata con “Ragazzi e ragazze” nel 1992 e poi proseguita con Saranno Famosi, Amici, C’è Posta per Te e Uomini e Donne, si è sempre dedicata appieno al suo lavoro senza finire mai al centro di particolari gossip.

Chi è l’amica speciale di Maria De Filippi

Ebbene con un’amica c’è stato un rapporto davvero profondo, ed in pochi potrebbero immaginarlo dal momento che non vi sono mai stati veri e propri incontri sul set o nella medesima trasmissione. Avete capito di chi si tratta? Stiamo parlando nientemeno dell’ex concorrente del Gf Vip nonchè nota presentatrice Rai Stefania Orlando.

È stata lei stessa a rivelare, nel corso della sua permanenza nella casa più spiata d’Italia, di avere un grande legame con la Queen Mery. Vere amiche al punto che Maria era presente durante il suo matrimonio con Andrea Roncato poichè è stata sua testimone di nozze. Ed il loro legame è forte e indissolubile, al punto che dopo tanti anni continuano a volersi un gran bene.