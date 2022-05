“Un sonnifero umano!”: bordata contro Harry e Meghan – i Principi hanno scocciato tutti

I duchi di Sussex sono stati presi di mira da Michael Rapaport, attore e comico americano nel corso del Wendy Williams Show.

Meghan Markle e il principe Harry sono stati vittima di scherno da parte della tv americana. La coppia probabilmente sarà protagonista di una docuserie lanciata su Netflix. Stando alle indiscrezioni, il prodotto sarà visibile anche su Sky Q e tramite le app su Now Smart Stick. Durante il Wendy Williams Show si è evidenziato come questo prodotto possa correre il rischio di essere molto ‘pesante’.

Ma che cos’è questa docuserie? Un racconto sulla vita quotidiana di Harry e Meghan. I due hanno sempre detto di amare la loro privacy, ma questo prodotto stona con quanto da loro sempre dichiarato. I coniugi hanno permesso alle telecamere di entrare all’interno della loro straordinaria villa a Montecito, a Santa Barbara in California. La notizia ha suscitato anche alcuni malumori all’interno della Royal Family inglese. Dopo le tante polemiche suscitate per aver abbandonato Londra ed essere usciti dal mondo reale, ora anche quest’altra cosa sta suscitando polemiche a non finire.

Stando a molte persone, questo prodotto potrebbe essere visto non proprio come un documentario, ma come un vero e proprio reality show senza più alcun segreto da nascondere. All’interno della Royal Family – stando alle voci che emergono da alcune fonti – sono in molti a pensarla così. E questa osservazione è stata fatta anche da un comico americano. Chi?

La docuserie su Harry e Meghan? “Un sonnifero umano!”

Ma chi è stato a lanciare frecciatine nei confronti della possibile docuserie su Harry e Meghan? A farlo è stato Michael Rapaport, attore e comico americano durante il Wendy Williams Show in onda sulla tv statunitense.

Queste le parole di Rapaport a riguardo, pronunciate in tv: “Il principe Harry e Meghan Markle stanno facendo un reality show secondo Page Six. Hanno fatto entrare le telecamere nella loro casa per un progetto succoso, gli addetti ai lavori affermano che potrebbe trattarsi della loro rottura con la famiglia reale”.

E ancora: “Vi sento gemere e gemere, mi sento esattamente allo stesso modo. Questo spettacolo sarà un sonnifero umano. Avete bisogno di una vita. Avete bisogno di una vita. Avete lasciato la famiglia reale per fare un reality show”.

Inoltre, il comico americano non ha risparmiato una pesante frecciatina a Meghan Markle: “Ha preso il suo cognome. Sta guidando la nave. Semplicemente non capisco, stavano facendo filantropia e ora stanno facendo un reality show. Si dice che potrebbero avviare una società di CBD. Qual è il problema, ragazzi, che state facendo? Riciclate denaro?”.

Alla fine del suo intervento, Rapaport è tornato ancora sul fatto che questo prodotto televisivo possa trasformarsi in un possibile reality show di Meghan ed Harry: “Ragazzi avete detto che non volevate attenzioni, non volevate essere sotto i riflettori ma state iniziando un reality show?”.