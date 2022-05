Il famoso brand punta tutto sull’Italia: aperto nuovo store – grandi sorprese in vista

Nuove aperture per un brand che da metà 2021 sta puntando molto sull’Italia: e che ha di recente aperto un nuovo negozio, il nono sul territorio nazionale. Ecco cosa offre

Il suo piano di crescita prevede una fitta serie di aperture che consentiranno di dare lavoro a decine di persone, un programma di sviluppo notevole considerati i tempi economicamente difficili anche per l’Italia legati ad una serie di fattori internazionali a cominciare da guerra in Ucraina e pandemia di Covid.

Stiamo parlando di quello che è ad oggi considerato il discount non-food con la più rapida crescita d’Europa, che ha annunciato l’apertura di un nuovissimo punto vendita in una località italiana, con 20 nuovi occupati e un’apertura ininterrotta, sette giorni su sette, dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 20 e la domenica dalle 9:00 alle 20. Avete capito di quale brand stiamo parlando? Si tratta di Action, catena di discount non food internazionale arrivata in Italia poco più di un anno fa con un calendario fitto di aperture nel Belpaese.

Il primo discount non food internazionale apre un nuovo negozio in Italia

Il primo store ha aperto nell’area del milanese, a Vanzaghello, seguito da nuove aperture a Torino ed in altre località dell’area nord ovest del Paese. “Sorpresa e prezzi bassi” sono ciò che caratterizza questa ‘insegna’, con un progetto pensato per consentire ai clienti che entrano nei negozi Action di trovare sempre qualcosa di interessante e che faccia al caso loro, con un assortimento che viene modificato con costanza settimanalmente introducendo decine di nuovi prodotti.

Come sottolineato in occasione delle prime aperture, gli store coprono mediamente una superficie compresa tra gli 800 ed i 1000 mq, offrendo un assortimento di migliaia di prodotti suddivisi in quattordici distinte categorie. Si va dagli articoli sportivi a quelli per la casa, dall’abbigliamento alla cancelleria, dai prodotti per pulire casa ai giocattoli, dai prodotti per la cura per la persona a quelli per il giardinaggio ed il fai da te. E ancora non mancano articoli per gli animali domestici, prodotti multimedia, con uno spazio riservato anche ad un assortimento ci cibo e bevande.

Ecco dove apre il nuovo store Action

Questo brand è presente in diversi stati europei, dai Paesi Bassi alla Francia, dal Belgio alla Germania, dall’Austria al Lussemburgo, dalla Francia a Polonia e Repubblica Ceca con quasi 2000 negozi ed un fatturato, nel solo 2019, calcolato in 5,1 miliardi di euro. E, dal 2021, si trova anche in Italia, con nuovo personale che va ad aggiungersi alle oltre 50mila persone già impiegate nei numerosi store. La nuova apertura è avvenuta in via Don Bergomi, nel comune di Castel Mella, nell’hinterland meridionale della città di Brescia.

Si tratta del nono negozio sul territorio nazionale nonchè del quarto nella sola Lombardia, regione di debutto dei discount Action: il brand, che di recente ha aperto anche a Girona, in Spagna, sta dunque puntando a rafforzare la sua presenza sul mercato italiano. Anche qui, come per gli altri store, due terzi dell’assortimento verranno cambiati settimanalmente introducendo, ogni 7 giorni, oltre 150 nuovi prodotti. Offrendo complessivamente oltre 350 brand conosciuti ed oltre 70 a marchio. Per chi abita nella provincia di Brescia, dunque, non ci sarà che l’imbarazzo della scelta.