Che fine ha fatto Mike Myers, l’attore di Austin Powers? Oggi compie 59 anni: lo riconoscete?

Compie oggi 59 anni il famoso attore canadese Mike Myers. Tutti ce lo ricordiamo nelle vesti del suo personaggio più amato e noto: Austin Powers. Fra il 1997 e il 2002, infatti, è stato il protagonista della trilogia omonima: ‘Austin Powers – Il controspione’ (1997), ‘Austin Powers – La spia che ci provava’ (1999) e ‘Austin Powers in Goldmember’ (2002).

La saga di Austin Powers rappresenta un’evidente e sarcastica parodia sui film di spionaggio del periodo precedente l’uscita della trilogia. Austin Powers è un personaggio particolare ed è agente segreto notturno e spia al servizio della Regina d’Inghilterra. Ma durante il giorno è un fotografo amante delle donne!

Mike Myers non è famoso solo per Austin Powers. Infatti, è noto per essere stato il doppiatore in lingua originale di Shrek, uno dei film d’animazione più famosi degli ultimi 20 anni. Il primo ‘Shrek’ uscì nel 2001 e fu un successo travolgente. Infatti, negli anni successivi uscirono anche i film ‘Shrek 3-D’, ‘Shrek 2’, ‘Shrek terzo’, ‘Shrek e vissero felici e contenti’. In tutti questi film Mike Myers ha dato voce al personaggio principale – Shrek – il grande orco verde all’apparenza cattivo, ma in realtà generoso e buono.

Mike Myers ha dato voce al personaggio di Shrek, ma non è stato il solo volto noto. Infatti, insieme a lui ci furono altri straordinari attori, come Eddie Murphy e Cameron Diaz.

Che fine ha fatto Mike Myers? Oggi compie 59 anni!

Mike Myers non è solo un attore comico. Nella sua lunga carriera, infatti, ha recitato anche in diversi film impegnati, come ‘Bastardi senza gloria’, film di Quentin Tarantino uscito nel 2009. Inoltre, è anche regista e produttore cinematografico, avendo nel 2013 diretto il documentario ‘Supermensch: The Legend of Shep Gordon’. Esso narra la storia del manager musicale Shep Gordon.

E oggi cosa fa Mike Myers? Nonostante una partecipazione minore nel mondo cinematografico rispetto agli anni Novanta e Duemila, Mike Myers continua a prendere parte ad alcuni film cinematografici di successo. Nel 2018 ha preso parte a ‘Bohemian Rapsody’, lo straordinario film sui Queen e sui loro primi quindici anni di attività e successi. Nel film Mike Myers ha interpretato la parte di Ray Foster, il dirigente delle EMI che si rifiuta di pubblicare la famosa canzone.

Nel 2016 ha scritto un libro intitolato ‘Canada’, incentrato sulla storia e sulla cultura popolare del suo Pese d’origine. Proprio quest’anno ha creato una miniserie televisiva per Netflix, intitolata ‘Il Pentavirato’. La serie è stata ideata, diretta e interpretata proprio dall’attore canadese nato a Scarborough il 25 maggio del 1963. Negli anni passati aveva annunciato di voler ideare un quarto appuntamento della saga di Austin Powers, ma al momento non se n’è mai fatto nulla.