Charlene, un tenero scatto per un evento speciale – conoscete la figlia Gabrielle?

Dopo un anno abbastanza turbolento e complicato, la principessa Charlene di Monaco finalmente si è mostrata sorridente e serena sui social. Ha condiviso con la figlia Gabrielle un’occasione davvero speciale, tanto da doverla immortalare. I fan, però, oltre al sorriso ritrovato di Charlene, hanno notato anche altro.

Non sono stati di certo dei mesi semplici per Charlene di Monaco, la principessa nostalgica che aveva fatto della sua malinconia una corazza dietro la quale nascondersi e proteggersi, e, proprio per questo, molto difficile da penetrare. La salute fisica e mentale sono state messe a dura prova e reagire non era per nulla scontato. Tuttavia, forse chiunque al posto suo avrebbe preferito crogiolarsi nella propria sofferenza e tristezza di fronte alla malattia che le ha stravolto la vita. Ma facciamo, un breve, passo indietro.

Inizialmente prevista come una visita di 10 giorni in Africa, ben presto questa si è trasformata in un soggiorno durato sei mesi. Una serie di complicazioni mediche, tra cui un’infezione all’orecchio, al naso e alla gola, hanno impedito a Charlene, infatti, di tornare a casa. Una volta rientrata a Monaco, la moglie del principe Alberto è stata presto ricoverata in una struttura in Svizzera per essere curata per un esaurimento nervoso.

I dettagli delle sue condizioni di salute, però, sono sempre stati tenuti nascosti. I rumours avevano anche ipotizzato in questi mesi una crisi coniugale in corso tra Alberto e la Wittstock, nonché di “sostituzioni” a lungo termine.

Si era, parlato, infatti, di sostituire la principessa in caso di divorzio o nel caso in cui i suoi problemi di salute l’avessero costretta a rimanere ancora distante dalla corte e dai riflettori, ma soprattutto lontano dai gemelli. Era dato per certo, insomma, che Carolina e Stefania, le zie di Gabrielle e Jacques, sarebbero diventate in pratica entrambe mamme per i due bambini.

La rinascita di Charlene accanto alla figlia Gabrielle

Ieri la principessa e sua figlia Gabrielle hanno illuminato l’evento più glamour del Principato di Monaco: la Monte-Carlo Fashion Week, di cui la principessa Charlene è madrina. Proprio per l’occasione speciale la Wittstock ha scritto un tenero post sui social: “Ho adorato ogni momento in cui ho preparato la mia principessa per il suo primo evento ufficiale. Non vediamo l’ora di passare una fantastica serata per i premi della moda”.

A contorno della caption, Charlene ha pubblicato una foto insieme a Gabrielle, stretta tra le sue braccia. Il gemello Jacques non era presente. Si tratta della prima uscita ufficiale della piccola insieme a Charlene per un evento mondano. I fan hanno notato subito l‘incredibile somiglianza tra mamma e figlia che indossava un delicato e principesco vestito dai motivi floreali. Charlene, invece, ha sfoggiato un abito color champagne, con maniche trasparenti di tulle, molto elegante e sofisticato.