Che fine ha fatto Lenny Kravitz: oggi è il suo 58esimo compleanno – lo riconoscete? Ecco cosa fa oggi

Il talento di Lenny Kravitz ha fatto appassionare milioni e milioni di persone nel mondo. Il cantante americano compie oggi 58 anni.

Lenny Kravitz oggi compie 58 anni, essendo nato a New York il 26 maggio 1964. Oltre a essere uno straordinario cantautore e musicista, Lenny in passato ha ricoperto anche diversi ruoli da attore in varie pellicole. Inoltre, è apparso su diverse copertine internazionali e ha una passione per il design. Un artista, quindi, eclettico e versatile.

Lenny Kravitz è un talento a tutto tondo. Oltre alla sua straordinaria voce, è un polistrumentista. Infatti, sa suonare perfettamente chitarra, pianoforte, armonica a bocca, batteria e basso elettrico. Per la sua musica si è sempre ispirato – come da lui confermato – a vere e proprie icone della musica mondiale. Su tutti Elton John, John Lennon e Jimi Hendrix.

Il primo album di Lenny Kravitz – ‘Let Love Rule’ – risale al 1989. Da quella data in poi il successo di Lenny è stato travolgente e ha inciso ben 11 album. Il vero successo l’artista lo ottenne a cavallo fra fine anni Novanta e inizio Duemila. Fra il 1999 e il 2002 conquistò addirittura 4 ‘Grammy Awards’ consecutivi per la miglior interpretazione vocale rock maschile.

I prestigiosi riconoscimenti furono ottenuti con i brani ‘Fly Away’ del 1999, ‘American Woman’ del 2000, ‘Again’ del 2001 e ‘Dig In’ del 2002. Il brano ‘Again’ è arrivato al primo posto delle classifiche anche in Italia. Il brano ‘Fly Away’, invece, fa parte dell’album ‘5’, il quale ebbe un successo strepitoso in tutto il mondo e, soprattutto, nei paesi europei.

Lenny Kravitz, come detto, ha un passato anche da attore cinematografico. Infatti, è stato attore in ‘Zoolander’ (2001) e ‘Zoolander 2’ (2016), per la regia e l’interpretazione principale di Ben Stiller, ma non solo. Fu protagonista anche di ‘Precious’, di ‘Hunger Games’, di ‘Hunger Games: La ragazza di fuoco’ e di ‘The Butler – Un maggiordomo alla Casa Bianca’. Nel 2002 è stato doppiatore anche in una puntata dei ‘Simpson’.

Ma cosa fa oggi Lenny Kravitz? L’ultimo suo album – ‘Raise Vibration’ – risale al 2018, ottenendo grande successo anche in Italia, dove arrivò alla seconda posizione in classifica in quel periodo. Manca un suo album, quindi, da quasi 4 anni. Ma i suoi fan non dovranno pazientare ancora per molto. Infatti, pochi mesi fa Lenny Kravitz – attraverso alcuni scatti dalle Bahamas pubblicati su Instagram, insieme al musicista Trombone Shorty – ha scritto le seguenti parole: “Trombone Shorty e io ci prepariamo per la sessione definitiva di sovra incisione del nuovo album”.

Parole che non lasciano troppo spazio all’immaginazione. Lenny Kravitz sta preparando, dunque, un nuovo percorso musicale. E tutti noi siamo impazienti di ascoltarlo!

A fine 2020 Lenny Kravitz ha anche pubblicato la sua biografia, intitolata “Let Love Rule” (come il suo album d’esordio), nella quale ha ripercorso tutta la sua vita, dall’infanzia fino ai suoi successi musicali.