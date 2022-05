La Regina ispira tutte da oltre 70 anni: le foto che mostrano come abbia fatto la storia – in tutti i sensi

La Regina Elisabetta, oltre a dettare le regole nel suo Paese, detta anche la moda ed i trend del momento da più di 70 anni. Potrebbe sembrare un’improbabile fashionista, ma da Meghan a Markle a Kate Middleton, da Jennifer Lopez ad Emma Watson, tutte si sono lasciate ispirare dalla sovrana più cool della storia.

Che Elisabetta II sia, tra le tante cose, anche un’icona di stile immortale è indubbio. Tutti i suoi outfit, infatti, nel corso del tempo hanno dettato la moda ed i trend del momento. Che siano colori vivaci, abiti da cerimonia lunghi fino a toccare terra per gli impegni pubblici o, ancora, maglieria chic per il tempo libero, la monarca di 96 anni ha sempre il look giusto per tutti.

Potrebbe sembrare un’improbabile fashionista, ma da Meghan a Markle a Kate Middleton, da Jennifer Lopez ad Emma Watson, tutte si sono lasciate ispirare dalla sovrana più cool della storia. Vediamo insieme tutte le celebrità che si sono fatte influenzare dagli outfit più cool ed iconici di Elisabetta.

Cominciamo con Amanda Holden. Il giudice di Britain’s Got Talent, oltre ad essere una fan della Regina, ammira anche anche i suoi look. Nel 2019, mentre conduceva il suo suo programma radiofonico “Heart”, Amanda ha sfoggiato abito floreale, molto simile a quello indossato dalla Regina durante una visita di stato in Nuova Zelanda nel lontano 1977.

Ma anche Meghan Markle, in tempi più felici prima della Megxit, si è lasciata ispirare, impersonando alla perfezione Sua Maestà, con un completo rosa cipria con gonna a Buckingham Palace nel 2018. L’abito ricordava molto quello della monarca per un ritratto insieme al principe Filippo nel 1947, poco prima del loro matrimonio.

Elisabetta: Regina di stile

Holly Willoughby, la conduttrice di “This Morning” nel Regno Unito, come riportato dal quotidiano inglese ‘The Sun’, è considerata la regina della televisione pomeridiana e non solo, ma si inchina a Sua Maestà con stile. Al “Jonathan Ross Show” del 2017, la Willoughby indossava, infatti, un luccicante abito arcobaleno che ricordava uno degli abiti più audaci della sovrabna: un abito con paillettes arlecchino indossato alla “Royal Variety Performance” del 1999.

Jennifer Lopez sembrava decisamente regale con questo abito giallo, simile a quello indossato da sua maestà durante una visita di stato in Canada nel 1977. Ma mentre Elisabetta ha optato per una scollatura più contenuta, la cantante ha preferito osare per gli “American Music Awards” del 2015.

Ma anche la star di “Harry Potter”, sempre elegante, si è fatta ammaliare dallo stile unico e riconoscibile della sovrana. Questo classico vestito a tubino che Emma Watson ha scelto per fare shopping a Londra nel 2016 ha una sorprendente somiglianza con quello indossato da Sua Maestà durante una visita di Stato alle Fiji nel 1977. L’orlo del vestito della Watson, però, era più corto.

Infine Kate Middleton, la duchessa di Cambridge, già di suo può vantare outfit sensazionali che l’hanno resa un’iconica di stile alla pari di Lady D. Ma non si lascia di certo scappare Elisabetta come fonte di ispirazione. Per la premiere di “No Time To Die” Kate era assolutamente meravigliosa e raggiante con un vestito dorato simile a quello con cui la Regina ha abbagliato tutti i presenti in un hotel di Londra nel 1963.