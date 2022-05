Lutto nel mondo della musica, si è spento a 72 anni Alan White – chi è stato?

Addio al batterista degli YES, Alan White. L’artista inglese si è spento all’età di 72 anni “dopo una breva malattia”.

Una notizia sconvolgente arrivata all’improvviso. Alan White, storico batterista degli YES, se n’è andato a 72 anni a causa di una malattia. L’artista è considerato uno dei batteristi rock più importanti della storia. La notizia della sua morte ha spiazzato tutti i fan dello storico gruppo.

Che qualcosa di strano ci fosse i fan l’avevano capito. Infatti, nei giorni scorsi gli YES avevano annullato un concerto previsto a Roma. Però certamente nessuno si sarebbe aspettato di ricevere una notizia così triste.

Alan White è entrato a far parte dello storico gruppo rock progressivo britannico il 30 luglio 1972 per il ‘Close to the Edge Tour’. Quasi 50 anni di permanenza con gli YES, quindi. Proprio quest’anno avrebbe celebrato il suo importante anniversario con il gruppo attraverso una tournee nel Regno Unito.

Gli YES sono uno dei gruppi rock progressivi più importanti della storia. Sono nati nel 1968 e hanno pubblicato ben 65 album. Sono tanti i componenti che si sono succeduti nel corso di questi 54 anni, ma Alan White era uno dei pochi artisti ad avere una così lunga permanenza all’interno del gruppo. Dal 2016 alcuni problemi di salute hanno creato diversi fastidi al batterista, il quale veniva chiamato in causa dagli YES per suonare solo alla fine di ogni loro concerto.

Prima di entrare a far parte degli YES, Alan White venne chiamato nel 1969 – ad appena 19 anni – da John Lennon per suonare con la Plastic Ono Band. Fu anche il batterista di Joe Cocker, prima di entrare negli YES.

L’annuncio sulla morte di Alan White è stato dato dallo stesso gruppo degli YES attraverso un comunicato ufficiale: “È con profonda tristezza che gli YES annunciano che Alan White, il loro amatissimo batterista e amico da 50 anni, è scomparso all’età di 72 anni dopo una breve malattia. La notizia ha sconvolto e sbalordito l’intera YES family. Alan non vedeva l’ora di suonare nel prossimo tour nel Regno Unito per celebrare il suo 50° anniversario con gli YES e il loro iconico album ‘Close To The Edge’, dove il viaggio di Alan con gli YES iniziò nel luglio del 1972. Di recente ha celebrato il 40° anniversario del suo matrimonio con la sua amorevole moglie Gigi. Alan è morto in pace a casa sua”.

E ancora: “Alan è considerato uno dei più grandi batteristi rock di tutti i tempi. È nato nel 1949 nella contea di Durham ed è entrato negli YES il 30 luglio 1972 per il ‘Close to the Edge Tour’. In precedenza aveva lavorato con JOHN LENNON all’album ‘John Lennon/Plastic Ono Band’ dopo una telefonata nel 1969 per suonare al Toronto Rock Festival. Alan ha continuato a lavorare con Lennon anche nell’album ‘Imagine’ e con George Harrison ad ‘All Things Must Pass’. Ha anche lavorato con molti altri musicisti nel corso degli anni, tra cui GINGER BAKER’S AIR FORCE, JOE COCKER, GARY WRIGHT, DORIS TROY e BILLY PRESTON per citarne solo alcuni. Nel 2017 Alan White è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame con gli YES”.