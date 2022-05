Meghan e Harry, imbarazzo sul palco: “È troppo grande” – che gaffe!

Attimi di imbarazzo per l’ex coppia reale, durante la presentazione di un trofeo di polo che vedeva impegnato Harry in prima persona. Tutto per una ‘gaffe’ involontaria di Meghan

Quando si è una coppia reale, anche se lontana da palazzo, ogni gesto, comportamento e scelta di look finisce inevitabilmente sotto i riflettori e può risultare efficace o creare imbarazzi. Ne sanno qualcosa Harry e Meghan che si sono ritrovati a far fronte ad un momento imbarazzante durante una loro apparizione pubblica che li vedeva impegnati, rispettivamente, in qualità di giocatore e di presentatrice di un trofeo.

La coppia si trovava infatti ad un torneo di polo che ha visto la squadra del figlio di Lady D vincere la competizione, portando Meghan Markle ad acclamare il principe e congratularsi con il marito per la sua vittoria. Il momento intimo è stato catturato dai fotografi presenti, con Meghan che si è affrettata a dare ad Harry un bacio sulle labbra dopo che la sua squadra ha conquistato il trofeo Lisle Nixon Memorial al Santa Barbara Polo & Racquet Club in California.

Momenti di imbarazzo per Meghan ed Harry, il motivo

Meghan, vestita con una camicetta nera a pois e pantaloncini bianchi, ha presentato la coppia alla squadra, della quale fa parte anche uno dei migliori amici di Harry, Nacho Figueras. Tuttavia i fan dei reali hanno notato un momento imbarazzante avvenuto proprio durante la presentazione del trofeo e dovuto, si ritiene, al cappello elegante della Markle.

Uno splendido capo di abbigliamento molto appariscente che però, nel momento in cui la squadra le si è stretta attorno, ha creato un pò di difficoltà sia a Meghan che ad Harry. Mentre Harry e i suoi compagni di squadra salgono sul palco per issare il grande trofeo sopra le loro teste per una foto, Meghan ha decisamente delle difficoltà a ‘guadagnarsi’ uno spazio in mezzo a loro per la foto di rito, proprio a causa del suo grande cappello. Rischiando addirittura di finire troppo indietro e dunque in secondo piano.

Tra pochi giorni voleranno nel Regno Unito

Fortunatamente Nacho si rende conto e le fa cenno di spingersi in avanti per assicurarsi che sia ben visibile nella foto. Tuttavia, ancora una volta il suo cappello si rivela problematico ed è costretta ad abbassare i lati in modo da potersi infilare tra Harry e il suo compagno di squadra. L’apparizione di Meghan e Harry al torneo di polo arriva pochi giorni prima che si rechino nel Regno Unito con i loro figli Archie e Lilibet per le Queen’s Platinum Jubilee la prossima settimana.

Come rivelano i magazine del Paese dovrebbero unirsi alla regina e al resto della famiglia reale a un servizio alla Cattedrale di St Paul venerdì prossimo per il Giubileo di platino di Sua Maestà. I reali si riuniranno in massa per l’evento, che fa parte delle celebrazioni, e Harry e Meghan hanno confermato che si recheranno nel Regno Unito per il fine settimana festivo di quattro giorni.