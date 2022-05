Facebook e Instagram, attenzione alla novità: sta arrivando per tutti

Novità importanti e da tenere in considerazione quelle riguardanti Facebook ed Instagram. È la società Meta a farlo sapere inviando a tutti gli utenti un messaggio da leggere con attenzione

L’utilizzo dei social network non deve mai essere fatto alla leggera, bensì tenendo in considerazione numerosi dettagli, a cominciare da ciò che si decide di scrivere o pubblicare sulle diverse piattaforma, ai rischi connessi alla violazione delle norme riguardanti tali contenuti, fino a ciò che riguarda il trattamento dei dati personali.

Ed è proprio in merito a quest’ultimo argomento che la società Meta sta lavorando con una novità importante annunciata nelle ultime ore e che nell’arco dei prossimi giorni verrà comunicata a tutti. Ma facciamo chiarezza.

Ristrutturazione completa: la novità annunciata da Meta agli utenti

Il messaggio è già stato inviato ad alcuni utenti e progressivamente verrà spedito a tutti. Arriva direttamente dalla società Meta e riguarda una nuova policy in materia di trattamento dei dati personali, con la comunicazione del giorno a partire dal quale sarà effettivamente attiva. Meta, guidata da Mark Zuckerberg, ha infatti deciso di riscrivere e riprogrettare integralmente l’informativa sulla privacy e si tratta di una novità da non sottovalutare considerato il fatto che quando ci si espone sui social network è importante conoscere tutto ciò che riguarda la propria privacy, compresi i rischi di una sua eventuale violazione.

Meta lo sa bene e per questo ha deciso di effettuare questa importante ‘ristrutturazione’ allo scopo di rendere la policy più semplice da comprendere nonchè più chiara nello spiegare come le informazioni degli utenti che quotidianamente accedono a Facebook o Instagram vengano utilizzate.

La comunicazione di Meta

Il nuovo piano elaborato dalla società alla quale fanno capo quelli che senza ombra di dubbio possono essere considerato due big del mondo dei social network vuole dunque rendere ancor più trasparente le modalità con le quali ci si impegna a proteggere i dati personali di un innumerevole quantitativo di utenti (sono svariate centinaia di milioni quelli che usano, per scrivere commenti, post, chattare o pubblicare immagini, Facebook e Instagram).

La data ufficiale di entrata in vigore

A comunicare le novità è stato lo Chief Privacy Offer of Product di Meta, Michel Protti, con un post pubblicato nella Newsroom. Di fatto l’aggiornamento prevede che non vengano raccolti altre tipologie di dati. Si vuole, ha sottolineato Meta: essere più chiari e trasparenti, aggiungendo maggiori dettagli ed esempi delle nostre pratiche in materia di dati.

Abbiamo anche introdotto nuovi controlli per gestire gli argomenti su cui gli utenti desiderano vedere gli annunci e sapere chi vede i loro post”. Ma quando entrerà ufficialmente in vigore la nuova versione dell’informativa? La data è fissata nel 26 luglio 2022, ma già da maggio il nuovo Centro per la Privacy ha iniziato a supportarla per renderla progressivamente accessibile a tutti gli utenti.