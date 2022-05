La Regina Elisabetta ‘irriconoscibile’ a pochi giorni dal Giubileo di Platino – ma non è come sembra

Un ‘dietro’ le quinte inedito quello che mostrerà la sovrana d’Inghilterra in gioventù in un documentario che darà al mondo la possibilità di vedere quello che era il ‘divertimento dietro la formalità’ della vita reale

È stato pensato per gli appassionati delle vicende della Casa Reale ma anche per i curiosi il documentario di prossima uscita che permetterà di sapere di più su una Regina Elisabetta inedita, in un dietro le quinte davvero ricco e particolareggiato.

Offrendo uno sguardo sulla vita di Elisabetta da principessa e sul “divertimento dietro” la formalità e le regole della vita reale. Si chiama Elizabeth: The Unseen Queen il documentario che mostrerà i suoi primi anni di vita, da quando la madre la spingeva in carrozzina, fino alla sua incoronazione avvenuta nel 1953. Seguendo la sua vita attraverso centinaia di clip molte delle quali verranno pubblicate per la prima volta in assoluto.

Regina Elisabetta, un documentario per raccontare il ‘dietro le quinte’ della vita reale

Durerà 75 minuti e verrà trasmesso poco prima delle celebrazioni del Giubileo di platino, il maxi evento organizzato a Londra per celebrare i 70 anni di regno della ‘Queen’. A proposito del documentario Elisabetta ha parlato del suo amore per i video domestici che hanno catturato “momenti familiari preziosi”.

Ed in attesa della sua uscita sono state diffuse alcune immagini e brevi video realizzati dalla monarca stessa, dai suoi genitori e dal duca di Edimburgo. In una clip risalente al 1940 una giovane principessa Elisabetta e sua sorella, la principessa Margaret, ballano in abiti a pois blu e bianchi abbinati mentre i loro amati corgi le guardano.

Cosa si vede nei video e nelle foto della futura regina

Un altro filmato dello stesso anno mostra la futura regina che cade da una sedia nel giardino della Royal Lodge Windsor durante un giocoso scambio con il padre, re Giorgio VI. Una terza immagine del 1939 mostra sempre le due sorelle raggianti davanti alla telecamera, mentre trascorrono il tempo nella tenuta di Balmoral.

Un quarto filmato che anticipa il documentario mostra invece la principessa Elisabetta sorridere, con indosso l’anello di fidanzamento, subito dopo la proposta di matrimonio del principe Filippo.

Il messaggio della regina Elisabetta

In un messaggio personale registrato al Castello di Windsor per presentare il documentario, la Regina ha dichiarato: “Le fotocamere hanno sempre fatto parte delle nostre vite. Penso che ci sia una differenza nel guardare un film casalingo, quando sai chi c’è dall’altra parte dell’obiettivo, tenendo la telecamera in mano. Si aggiunge al senso di intimità. Come molte famiglie, i miei genitori volevano tenere un archivio dei nostri momenti preziosi insieme. E quando è arrivato il nostro turno con la nostra famiglia, abbiamo fatto lo stesso. Mi è sempre piaciuto catturare i momenti della famiglia.

Le foto private spesso possono mostrare il divertimento dietro la formalità. Mi aspetto che quasi ogni famiglia abbia una collezione di fotografie o film che una volta venivano regolarmente guardati per ricordare momenti preziosi ma che, nel tempo, vengono sostituiti da immagini più recenti e ricordi più recenti. Speri sempre che le generazioni future li trovino interessanti, e forse ti sorprenda che anche tu eri giovane una volta.” Elizabeth: The Unseen Queen, andrà in onda domenica 29 maggio alle 19:45 BST su BBC One e BBC iPlayer.