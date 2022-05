Delirio ad alta quota, una donna allatta un gatto durante il volo: come è possibile? – VIDEO

Sul social Reddit sta spopolando in queste ore il video di una donna mentre tiene il proprio animale a bordo fuori dal trasportino. Ma non solo. Pare che la giovane stesse anche allattando il gatto con lo sgomento dei passeggeri e del personale di volo. Ma come è possibile? Cerchiamo di capirne qualcosa di più insieme.

Portare il proprio animale domestico con sé durante un volo in aereo è consentito e ci sono anche diverse opzioni che si possono vagliare, in base alla compagnia aerea scelta, per garantire al nostro amico quattro zampe un viaggio il più possibile tranquillo e sereno. Solo i cani ed i gatti però sono ammessi sia nella cabina che nella stiva di un boeing, come stabilito dalle le linee guida sul benessere degli animali e le norme dell’International Air Transport Association (IATA).

Proprio per questo, il passeggero può scegliere, se la stiva non lo convince particolarmente, di tenere il proprio pelosetto con sé in cabina, a determinate condizioni però. In linea di massima, infatti, l’animale domestico deve stare in una borsa da viaggio o in un trasportino con delle dimensioni adeguate a poter affrontare tutta la durata del viaggio sotto il sedile di fronte.

Ma il divieto fondamentale resta uno: non è consentito – per nessuna ragione – far uscire l’animale, durante il volo, fuori dal trasportino o dalla borsa. O perlomeno, dovrebbe essere sempre così. Sul social Reddit, infatti, sta spopolando in queste ore il video di una donna mentre tiene il proprio animale a bordo fuori dal trasportino.

L’aereo più pazzo del mondo: reality version?

Tutto inizia quando un passeggero, posto corridoio, si accorge che qualcosa non torna nel sedile accanto al suo. Una donna, infatti, stringe a sé, avvolto in un piccolo lenzuolo, un fagotto che ricorda proprio le sembianze di un neonato. Si tratta però di un bambino estremamente silenzioso, tanto basta per far insospettire l’uomo che si accorge subito in realtà che la giovane stia tenendo coperto un gatto.

Il ragazzo va su tutte le furie e richiama l’attenzione del personal di volo per redarguire la sua compagna di viaggio che sta, molto tranquillamente, violando le regole. Dopo quattro minuti di video e diverse insistenze da parte dello steward, la donna decide di scoprire totalmente il fagotto che non avvolge un gatto, bensì una lince.

Superato lo shock iniziale e il dubbio che si è impossessato anche di noi utenti che stiamo guardando il video, arriviamo però alla verità. Si tratta, infatti, un’abilissima messa in scena, poiché la lince è solo un peluche volto a sensibilizzare sul tema degli animali di supporto emozionale.

Gli emotional support animals sono qualsiasi animale che fornisce supporto emotivo, alleviando uno o più sintomi o effetti della disabilità di una persona. Gli animali di supporto emotivo forniscono compagnia, alleviano la solitudine e talvolta aiutano con la depressione, l’ansia e alcune fobie, come la paura dell’aereo, anche se sotto forma di peluches.

Di seguito il video, divenuto virale su Reddit e diverse altre piattaforme