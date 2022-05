“Voglio diventare un cane”: l’incredibile (e costosissima) trasformazione di un uomo

Ha speso una grande quantità di denaro per acquistare un costume da border collie realistico che assomigliasse perfettamente alla sua razza di cane preferito, poi lo ha indossato iniziando a fingere di vivere come se fosse un animale domestico

Alcune persone arrivano a spendere centinaia di migliaia di euro per sembrare la loro celebrità preferita o per stravolgere il proprio aspetto estetico, ad esempio cercando di raggiungere l’ideale di bellezza delle bamboloe Barbie o Ken. Ma un uomo ha deciso di utilizzare gran parte dei sui risparmi per…diventare un cane.

Trasformarsi in cane, e nella fattispecie nella sua razza preferita, è sempre stato il sogno di una vita e una compagnia di costumi altamente specializzata è riuscita a realizzare la sua richiesta insolita, dietro un compenso di migliaia di euro. L’uomo, che si identifica come Toko e vive in Giappone, ha speso ben due milioni di yen ovvero 14700 euro per acquistare un costume da border collie realistico da Zeppet, azienda giapponese nota per la realizzazione di sculture e modelli per i film.

Spende migliaia di euro per un costume da cane

Ci sono voluti 40 giorni per realizzarlo poichè il cliente continuava a richiedere ulteriori miglioramenti per renderlo assolutamente perfetto. “Ho voluto un collie perchè mi sembrava il più reale quando lo indossavo”, ha rivelato al notiziario giapponese Mynavi. “I miei preferiti sono gli animali quadrupedi, tra questi ho pensato che un cane mi sarebbe calzato a pennello considerato che sarebbe stato un modello realistico. E a quel punto ho

scelto un collie, la mia razza di cane preferita”.

Toko ha raccontato di essere in grado di muovere gli arti liberamente e di aver studiato i movimenti proprio per sembrare a tutti gli effetti un cane, rivelando che in realtà il segreto è non muoversi troppo perchè altrimenti non sembrerebbe un cane realistico. Un dipendente dell’azienda ha spiegato come il team ha trovato il modo per creare la struttura dello scheletro di un cane e ha trascorso molto tempo a studiarlo. “Abbiamo raccolto immagini scattate da varie angolazioni in modo che il bellissimo mantello del collie potesse essere riprodotto ed ideato così che sembrasse scorrere naturalmente sul corpo dell’animale”.

Perchè l’uomo si è trasformato in border collie

Toko, che ha un suo canale YouTube , ha condiviso un video ormai virale di se stesso in costume, intitolato: “Ho provato a diventare un collie”. Il primo video ha collezionato oltre 1,7 milioni di visualizzazioni e anche il successivo è stato molto visto, con oltre 700mila visual. Nei video l’uomo-cane si rotola per strofinarsi la pancia, finge di sedersi e alzare le zampe. Anche l’azienda ha condiviso una selezione di immagini del costume su Twitter collezionando migliaia di like e retweet.