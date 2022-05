Kim Kardashian e la dieta per entrare in un abito di Marylin – 7 kg in 3 settimane: come ha fatto?

La nota influencer, attrice e personaggio televisivo ha optato per una dieta ferrea che le ha permesso di indossare uno degli abiti più famosi della storia. Quando lo ha indossato? Che dieta ha seguito la Kardashian?

Kim Kardashian è una delle persone più influenti al mondo. Nell’ultimo decennio la sua popolarità è cresciuta enormemente grazie ai social network e oggi occupa l’ottavo posto fra le celebrità più seguite su Instagram. La Kardashian è stata protagonista di diversi reality show, fra i quali il più importante è stato ‘Al passo con i Kardashian’, andato in onda fra il 2007 e il 2021 per oltre 250 episodi.

Oltre a questo, è nota per alcune partecipazioni in qualità di attrice in film cinematografici e serie televisive di successo. Ma perché ha fatto parlare di sé ultimamente? Kim Kardashian ha rivelato di aver seguito una rigorosissima dieta di 3 settimane che le ha permesso di perdere oltre 7 kg. Queste le sue parole: “Ho eliminato completamente tutti gli zuccheri e tutti i carboidrati e mangiato solo le verdure e le proteine più sane. Non sono morta di fame, ma è stata una dieta molto severa”.

Il motivo di questa dieta? Indossare uno degli abiti più iconici della storia, vale a dire quello messo da Marylin Monroe nel 1962 quando cantò ‘Happy Birthday Mr President’ a John Fitzgerald Kennedy. Marilyn Monroe aveva indossato l’abito al Madison Square Garden di New York di fronte a oltre 15mila persone che festeggiavano i 45 anni del presidente Kennedy.

La dieta ferrea e gli incredibili sforzi della Kardashian per indossare l’abito di Marylin!

Kim Kardashian ha indossato l’abito di Marylin Monroe in occasione del Met Gala 2022 di New York a inizio maggio. Il noto personaggio televisivo ha comprato l’abito nel 2016 dal Museo ‘Ripley’s Believe or Not!’ di Orlando, per la pazzesca cifra di 4,81 milioni di dollari.

L’abito era stato creato su misura per le forme del corpo di Marilyn Monroe, ma Kim Kardashian non si è persa d’animo e ha deciso di fare di tutto per poterlo indossare anche lei 60 anni dopo! Il vestito era stato ideato da Jean Louis, il famoso costumista francese e naturalizzato americano deceduto nel 1997 all’età di 90 anni. Esso è decorato con 6000 cristalli ed è da sempre uno degli abiti più iconici nella storia dello spettacolo. Al Met Gala 2022 la Kardashian è stata una delle più fotografate anche grazie a questa meraviglia indossata!

Oltre alla dieta ferrea, l’influencer ha indossato una tuta da sauna due volte al giorno per tre settimane e si è allenata duramente. Alla fine è riuscita a entrare nell’abito creato su misura per Marylin. Durante l’evento ha indossato l’abito originale solo in alcuni momenti. Infatti, per lei è stata realizzata anche una perfetta copia, ma dalle misure meno “strette”. Kim ha indossato, poi, la copia in alcuni momenti del Met Gala, per esempio quando era seduta a tavola.