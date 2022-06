Charlene di Monaco tormentata e inquieta? Il gesto che preoccupa tutti

Non sono buone notizie quelle che arrivano nientemeno dagli esperti del linguaggio del corpo i quali hanno analizzato gli ultimi gesti di Charlene di Monaco, facendo una scoperta preoccupante

Sorridente e apparentemente felice, Charlene di Monaco si è mostrata pubblicamente pochi giorni fa accanto al marito, il principe Alberto e ai figli, i gemelli Gabriella e Jacques, in occasione del Gp di Formula 1 di Montecarlo. A prima vista la principessa Wittstock è parsa serena e a suo agio, in quella che ha rappresentato una ghiotta vetrina pubblica per mostrare al mondo che, dopo le vicissitudini degli ultimi mesi, la strada verso la normalità sia stata finalmente ritrovata.

Ma stando alle recenti dichiarazioni di alcuni esperti di linguaggio del corpo, tra i quali Judi James, le cose sarebbero un pò diverse e dietro ai gesti di Charlene vi sarebbero tormenti interiori che cozzano con i sorrisi mostrati in pubblico e le parole rassicuranti sulla stabilità delle nozze con Alberto.

Charlene di Monaco, felice o tormentata? L’indizio che preoccupa

A destare maggiori sospetti negli esperti è stata, in particolare, la passeggiata mano nella mano con il principe, un gesto che ha sollevato dei sospetti, lasciando trasparire una certa inquietudine. Da giorni i media parlano peraltro di problemi con Alberto ancora non risolti, di una serie di tensioni a Palazzo difficili da tenere a bada e di un accordo di coppia per definire i doveri di Charlene, apparizioni pubbliche comprese. L’ex nuotatrice avrebbe però avanzato da parte sua una serie di richieste, su tutte quella di non ritrovarsi faccia a faccia con Carolina di Monaco in occasione degli impegni ufficiali ai quali lei prenderà parte. Ed in effetti domenica a Montecarlo Carolina non era presente, ma al suo posto c’erano i tre figli compresa dunque Charlotte Casiraghi.

L’uscita pubblica in occasione del Gp di Montecarlo

I malumori di Charlene non si esaurirebbero qui: anche Nicole Coste, ex amante di Alberto e madre del 19enne Alexandre, rappresenterebbe un grosso motivo di insofferenza per la Principessa, dato che l’ex hostess presenzierebbe a quasi tutti gli eventi più importanti, mostrandosi talvolta anche accanto al Principe. D’altro canto Charlene sta cercando di riabituarsi alla vita di Palazzo e le immagini scattate a Montecarlo l’hanno certamente mostrata molto più a suo agio rispetto alle istantanee di poche settimane fa. Splendidi sono ad esempio gli scatti che la ritraggono nei box della Ferrari.

Il gesto della mano che non convince gli esperti

Ci sarebbe un gesto particolare che gli esperti hanno notato e che farebbe pensare al fatto che Charlene sarebbe ancora tormentata da alcun ansie riguardanti il suo matrimonio. Questo nonostante lei stessa abbia ribadito, nel corso di un’intervista rilasciata a Monaco Matin, di essere innamorata di Alberto definendo le speculazioni avanzate da alcuni media intollerabili. A parlare del gesto è stata sul Daily Mail, l’esperta di linguaggio del corpo Judi James la quale ritiene che la Principessa e Alberto abbiano ‘ostentato’ il loro legame cercando così di mascherare gli eventuali problemi.

Con pose ‘forzate’ e ‘troppo tattili’ per andare ad enfatizzare un’intimità sulla quale l’esperta ha avanzato dubbi. Il gesto del prendersi per mano, in particolare, apparirebbe forzato agli occhi della James. La prova sarebbe nel fatto che i due non si guardano mai e che l’espressione di Charlene sembra essere corrucciata, quasi come se si trattasse di un obbligo dare la mano al Principe. Infine le due mani non si stringono, in quanto lei si limita ad appoggiare le dita sul palmo del marito, gesti che cozzano con abbracci e strette date dalla donna alla piccola Gabriella, sua figlia.