“Mi ha tradita e l’ho scoperto da un dettaglio”: così una donna ha capito tutto

Una donna ha scoperto il tradimento del fidanzato dopo aver notato un suo comportamento online su Instagram. Ecco come lei ha capito tutto

È bastato un semplice dettaglio, qualcosa che tutti fanno quotidianamente sui social network senza prestargli troppa importanza. Ma in questo caso si è rivelato determinante per scoprire un tradimento. Lo ha raccontato la vittima dell’intera situazione, una donna che ha rivelato su TikTok come è riuscita a capire che il suo fidanzato lo stesse tradendo.

Ragazza scopre il tradimento da una foto

La ragazza si è insospettita quando ha notato nel post su Instagram di una donna, la foto di una colazione nella quale si vedeva un pollice che secondo lei era proprio quello del suo fidanzato: Jedda, questo il suo nome, ha raccontato di aver immediatamente riconosciuto il pollice nella foto come quello del suo ragazzo e si è dunque insospettita. Quando poi ha guardato meglio il cibo presente nella foto ha avuto la certezza che si trattasse di lui perchè era quello che solitamente ordinava per colazione.

La ragazza lo ha lasciato: “Mi ha tradita per 2 anni”

Armata di indizi sufficienti lo ha affrontato prendendo la decisione di lasciarlo anche se lui ha negato di essere lui in quell’immagine. Il video caricato sul profilo TikTok @jeddamindtricks ha ottenuto oltre 370mila visualizzazioni e migliaia di like e commenti. Nella didascali che accompagna il video, ha scritto: “Quando becchi il tuo ragazzo a tradire perché hai riconosciuto il suo ordine per la colazione e il suo pollice nel post di un’altra ragazza su Instagram “.

Le reazioni degli utenti

Un utente ha chiesto se la ragazza fosse un’amica comune e Jedda ha risposto: “Mi ha chiesto di non coinvolgerla pubblicamente quindi non lo farò perchè sta passando la mia stessa esperienza dato che lui ha mentito ad entrambe. Fondamentalmente nessuna delle due sapeva che l’altra esisteva e ognuna ha ricevuto una scusa diversa dopo che dalle foto abbiamo capito cosa stesse accadendo. Non sono sicuro che lei stia ancora con lui ma non ho contatti con lui che ha sempre sostenuto di non aver tradito. È successo tutto una settimana fa, ma quando mi sono decisa ad affrontarlo ho capito che mi ha tradita per quasi tutti i due anni e mezzo della nostra relazione”.

Altri utenti hanno dunque raccontato storie analoghe: “Ho riconosciuto il piede della mia ex nella storia di un’altra ragazza su Instagram – ha detto uno di loro – erano in spiaggia insieme sdraiati sulla sabbia e lei ha postato solo il suo piede, ma l’ho riconosciuto subito”. Un altro ragazzo ha aggiunto: “Ho vissuto la stessa brutta esperienza, ho riconosciuto l’ordine della colazione e poi ho visto la cicatrice sul braccio e ho capito subito che mi stava tradendo. Ti capisco benissimo”