Regno Unito in subbuglio – e per il giubileo di Elisabetta II arriva una sorpresa direttamente d’oltreoceano

Dopo gli attriti iniziali tra Meghan Markle e la Regina, pare che il giubileo per i 70 anni di regno di Elisabetta abbiano finalmente appianato ogni malumore tra le due. Lilibet, infatti, la figlia dei Sussex, ha incontrato per la prima volta la sua bisnonna.

Sono stati mesi difficili per la famiglia reale, soprattutto dopo il Megxit. Harry, infatti, nella sua intervista esplosiva con Oprah Winfrey – rilasciata qualche mese fa – insieme alla moglie Meghan Markle aveva dichiarato che un reale anziano avesse fatto un’osservazione poco carina quando la duchessa era incinta del loro primo figlio, Archie. In molti erano preoccupati per il colore della pelle dei figli dei duchi del Sussex.

Questo episodio, insieme ad altri dissapori interni, avevano fatto maturare alla coppia la scelta di mettere un oceano tra loro e Buckingham Palace, trasferendosi negli Stati Uniti. Tuttavia, sembra acqua passata. Dopo gli attriti iniziali tra Meghan Markle e la Regina, pare che il giubileo per i 70 anni di regno di Elisabetta abbiano finalmente appianato ogni malumore tra le due. Lilibet, infatti, la figlia dei Sussex, ha incontrato per la prima volta la sua bisnonna.

Come riportato dal quotidiano inglese ‘Daily Star’, la regina ha ufficialmente incontrato la sua pronipote Lilibet, quasi un anno dopo la sua nascita, in un incontro segreto con il principe Harry e Meghan Markle. I duchi hanno chiamato la piccolina Lilibet proprio in onore della Regina: si tratta infatti del suo nomignolo da bambina. Ma dove è avvenuto l’incontro?

Back to UK

I duchi del Sussex hanno visitato il Castello di Windsor dopo la “Trooping the Colour”, meglio conosciuta come Queen ‘s Birthday Parade, di ieri. È la prima volta che la coppia torna nel Regno Unito con i loro bambini, dopo due anni di silenzi e distanze dalla famiglia reale.

Come riportato sempre dal ‘Daily Star’, la notizia dell’incontro tra la Regina e Lilibet è stata rivelata dal commentatore reale, Omid Scobie, durante un’intervista televisiva questa mattina. Scobie ha raccontato a BBC Breakfast: “Penso che le persone si aspettino una sorta di grande festa per celebrare l’evento, immortalato da tantissime fotografie. Da quello che mi è stato detto, non dobbiamo aspettarci nulla di tutto questo”.

“I momenti con Lilibet resteranno privati e ovviamente sappiamo quanto la Regina non vedesse l’ora di conoscere la sua nipotina. I Sussex sono stati lontani anche a causa della pandemia” – ha aggiunto il commentatore – ” E tutte le volte in cui Harry è stato qui è stato solo per occasioni piuttosto cupe. Questa è stata davvero la prima volta in cui Harry torna a casa per festeggiare un momento davvero speciale”.

In qualche modo, infatti, la Regina incontrerà la sua omonima, ovvero Lilibet che compirà sabato 5 giugno un anno; anche se non si sa ancora se la sovrana incontrerà la piccolina per il compleanno. Si tratta comunque si un evento davvero cruciale per la famiglia reale che grazie a Lilibet potrebbe spazzare via tutti i vecchi rancori. Un po’ come ha sottolineato il giornalista reale Richard Kay: “Una fotografia di Lilibet che incontra Lilibet sarebbe un simbolo più eloquente di unità familiare e perdono di qualsiasi incontro anonimo”.