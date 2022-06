Giubileo di Platino, incredibile: il ‘messaggio segreto’ nel look della Principessa Beatrice

Mentre i festeggiamenti per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta proseguono, in molti si sono concentrati su Beatrice di York ed in particolare sulla sua borsetta, nella quale ha nascosto un messaggio inaspettato

I tabloid di tutto il Regno Unito ma anche di buona parte del resto del mondo non si stanno perdendo un attimo dei festeggiamenti per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta, organizzati in celebrazione dei suoi 70 anni di Regno. Seppur presente solo nella prima giornata (ha dovuto dare forfait alle successive celebrazioni a causa di un

malessere) il Giubileo rappresenta l’occasione per seguire ed ammirare da vicino l’intera famiglia reale, analizzandone look e comportamenti e non solo.

Esperti di tutto il mondo cercano ad esempio di decifrare, attraverso il labiale, i discorsi tra i vari membri di Bukingham Palace oppure commentano le scelte degli abiti o degli accessori. Dopo la parata Tropping the Colour con i reali (ad eccezione di Harry e Meghan) sul balcone di Bukingham Palace, i membri della royal family si sono nuovamente riuniti per una funzione religiosa celebrata nella cattedrale di St. Paul. Qui oltre a William e Kate erano presenti anche i Sussex nella loro prima apparizione pubblica dopo la decisione di lasciare il

Regno Unito per andare a vivere in California.

Beatrice di York, una dedica segreta nascosta durante il Giubileo di Platino

Kate Middleton ha sfoggiato per l’occasione un abito giallo mentre Meghan Markle ha optato per il bianco, con un look decisamente chic. Ma oltre alle due duchesse alla funzione

religiosa era presente anche Beatrice di York, arrivata in compagnia del marito Edoardo Mapelli Mozzi e gli obiettivi dei fotografi si sono immediatamente concentrati su di lei

sui dettagli del suo abito.

Scoprendo, anche attraverso le fotografie, un dettaglio davvero inaspettato e perchè no, decisamente romantico. Una sorta di messaggio segreto, una dedica d’amore che in tanti non hanno notato subito. Ricordiamo che Beatrice di York è la cugina di William ed Harry dal momento che il principe Andrea, suo padre, è il fratello

minore del principe Carlo.

Il messaggio per il marito di Beatrice celato nel suo outfit

33enne e diventata mamma della piccola Sienna da poco, la consorte dell’imprenditore di origini italiane ha voluto dimostrargli tutto il suo amore con una ‘scelta’ davvero particolare. Se ne sono accorti i più attenti poco dopo il suo arrivo a St. Paul. Elegantissimi lui con mezzo tight e lei vestita con un abito di colore blu con maniche lunghe, semplice ma di classe, c’era anche qualcos’altro di inaspettato nel suo look. Anzitutto la cintura firmata eulah London e poi le scarpe con tacco di Ralph and Russo.

Ma la particolarità del suo outfit era in realtà nella borsa scelta per completare il look. Infatti oltre al fascinator, un cappellino con fiocco sul capo firmato Juliette Millinery, Beatrice di York ha portato con sè una speciale pochette rigida, tenuta con discrezione in mano. Il modello in questione, ha una forma rettangolare ed è del brand Sophia Webster, con una decorazione davvero bellissima ed emozionante sul retro.

Si possono infatti leggere le parole “Wifey for Lifey”, che tradotte significano “Sposina per la vita”. La cugina di Harry e William ha così voluto dedicare nel modo più romantico possibile tutto il suo amore per il marito con il quale è convolato a nozze nel 2020 con una cerimonia segreta.