Giovani, glam e belli: l’ultima generazione di reali è pronta a rubare la scena – ecco chi sono

Non solo Elisabetta, Harry, Meghan, William e Kate. Oltre ai volti più noti e chiacchierati del momento, altri reali del casato Windsor giovani, glam e belli sono pronti a rubare la scena già durante il giubileo della Regina.

Quando pensiamo alla famiglia reale pensiamo ovviamente subito a dei nomi che ci hanno accompagnato – magari sin da piccoli – e che ora stanno crescendo con noi preparandosi a diventare i futuri capisaldi della monarchia britannica. Eppure, il casato di Windsor non si risparmia quando si tratta di bei rampolli e principesse glam.

Ma sapete qual è l’ultima generazione di giovani reali pronta a rubare la scena già durante il giubileo della Regina? Se la risposta è no, siete nel posto giusto. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Lady Amelia Windsor

Per il quotidiano inglese ‘The Sun’, la Windsor è conosciuta come “la reale più bella della Gran Bretagna” e oltre ad essere la 43a in linea di successione al trono, Lady Amelia vanta già una carriera di grande successo come modella. La 26enne ha sfilato in passerella per artisti del calibro di Dior e Dolce e Gabbana. E’ la secondo genita di George Windsor, conte di St Andrews, mentre suo nonno è il duca di Kent, cugino di primo grado della Regina.

Arthur Chatto

È il bellissimo e sexy pronipote della Regina. L’anno scorso il 23enne è diventato il primo reale ad abbracciare la carriera militare, accettando di addestrarsi come ufficiale della Royal Marines britannica, la flotta navale più prestigiosa del mondo. Arthur è il figlio dell’unica figlia della principessa Margaret, Lady Sarah, ed è il 29° in linea di successione al trono.

Lady Kitty Spencer

La bella ed elegante Lady Kitty Spencer è spesso paragonata alla sua defunta zia, la principessa Diana; anche perché le due si somigliano davvero molto. L’ambasciatrice di Dolce e Gabbana, 31 anni, è la figlia dell’ex modella britannica Victoria Aitken e di Charles Spencer, il fratello minore di Diana. E’ nata in Inghilterra ma cresciuta a Città del Capo.

Lady Eliza e Lady Amelia Spencer

Le gemelle Eliza e Amelia Spencer, 29 anni, cresciute tra Città del Capo e la suntuosa tenuta di Althorp, nel Northamptonshire, sono modelle e hanno recentemente posato per Michael Kors, noto nella scena mondana. Avevano solo cinque anni quando la loro zia, la principessa Diana, è morta, eppure ricordano molto bene quanto sia stata con loro incredibilmente calorosa, materna e amorevole.

Ancora altri reali

Louis Spencer

Il fratello minore di Kitty, Louis Spencer, noto anche come visconte Althorp, è il figlio di Charles Spencer ed è il cugino di 28 anni dei principi William e Harry. Nel 2019, Earl Spencer ha rivelato di voler lasciare la proprietà della famiglia Spencer a suo figlio, nonostante Kitty sia la sorella maggiore. La famiglia Spencer possiede la tenuta di Althorp da oltre 500 anni.

Lady Margarita Armstrong-Jones

Lady Margarita è la figlia di David Armstrong-Jones, il secondo conte di Snowdon, e l’unica nipote della defunta principessa Margaret. Ha recentemente festeggiato il suo 20esimo compleanno. Purtroppo la sorella della regina non ha mai incontrato la sua unica nipote poiché è morta tre mesi prima della nascita di Margherita.

Flora Vesterberg

Unica figlia di James Ogilvy e Julia Rawlinson, Flora è la nipote della principessa Alexandra del Kent, cugina della regina. E’ una storica dell’arte e giornalista televisiva e ha conseguito un master presso il Courtauld Institute of Art. Ma non solo la principessa è anche ambasciatrice del Victoria and Albert Museum.

Alexander Ogilvy

Pur non ricoprendo ufficialmente il ruolo di reale, Alexander, il fratello di Flora è apparso anche sul balcone di Buckingham Palace. Tuttavia, tranne gli eventi di corte, il principe ha sempre scelto di condurre una vita lontana dai riflettori. Anche se è il 56° in linea di successione al trono, il giovane lavora per un’azienda tecnologica come product manager.