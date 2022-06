Un buon metodo per dimagrire? Bere acqua a digiuno – funziona davvero? Ecco cosa c’è da sapere

Bere un bel bicchiere d’acqua a digiuno ha un effetto depurativo e accelera il metabolismo. L’acqua, inoltre, toglie quel senso di fame costante. Ecco tutti i consigli degli esperti.

Gli effetti benefici dell’acqua sono conosciuti da tutti. Ma forse non sono in molti a sapere che bere acqua a stomaco vuoto garantisce parecchi vantaggi e vi permetterà di migliorare anche l’umore. I motivi? Di seguito spiegheremo tutto nel dettaglio!

L’acqua ha un’importanza fondamentale per il nostro organismo. Tutti gli esperti consigliano di berne almeno 2 litri al giorno, ma non c’è assolutamente un limite! In estate, inoltre,- con le temperature molto alte e la perdita di molti liquidi – diventa fondamentale berne quanta più possibile. Tenere a portata di mano una bottiglia d’acqua in ogni momento della giornata è fondamentale. L’acqua è un ottimo nutriente e permette al nostro corpo di assorbire vitamine, minerali e tantissime altre sostanze di fondamentale importanza.

Ma gli esperti sottolineano anche come sia fondamentale bere tanta acqua anche a stomaco vuoto. E ciò non solo per chi è a dieta. Bere uno o più bicchiere d’acqua al mattino o quando si è lontani dai pasti, diventa indispensabile per dimagrire e per accelerare il metabolismo, in modo da consentire di bruciare grassi con maggiore efficienza e semplicità.

Inoltre, bere acqua a digiuno attiva in modo maggiore il sistema immunitario e permette alle cellule di ossigenarsi. In tal modo, il corpo assumerà con maggiore sicurezza le sostanze nutritive presenti nei vari alimenti che assumeremo nei pasti.

Bere acqua a digiuno? Un modo efficace per dimagrire (e non solo)

L’acqua riduce anche il senso di fame e aiuta a migliorare la circolazione. Gli esperti sottolineano come sia fondamentale bere tanta acqua per eliminare quella spiacevole sensazione di sentirsi sempre affamati (e, quindi, insoddisfatti e di cattivo umore). Nel nostro corpo, inoltre, si accumulano spesso dei veri e propri depositi di grassi. Bere acqua a stomaco vuoto permette di eliminare questi depositi, garantendo una circolazione del sangue nel nostro corpo molto più fluida.

L’acqua rigenera il nostro corpo e ha uno straordinario effetto depurativo e detox. Aiuta a depurare l’organismo dalle scorie e stimola notevolmente la diuresi. I vantaggi dell’acqua, quindi, sono illimitati!

Ma bere acqua è sempre indispensabile, non solo a digiuno. Essa, infatti, favorisce i processi digestivi. Consigliamo l’assunzione di un bel bicchiere d’acqua prima di iniziare il vostro pranzo o la vostra cena. Tale operazione permette di ridurre il senso di fame e di affrontare il pasto con maggiore calma. Vi sentirete sazi con maggiore facilità. L’acqua, in sostanza, riduce il senso di fame, oltre ad apportare notevoli benefici al nostro corpo. Bevete quanta più acqua possibile, questo è il nostro consiglio (e non solo il nostro!).