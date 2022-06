Icona di sensualità negli anni ’60, avete visto Nancy Sinatra oggi? Ecco com’è

Compie oggi 82 anni Nancy Sandra Sinatra, figlia di Frank Sinatra. Negli anni ’60 fu un’icona di stile e bellezza. Celebri le sue apparizioni in minigonna e stivaletti.

Nata l’8 giugno del 1940 a Jersey City, compie proprio oggi 82 anni la figlia di Frank Sinatra. Ci riferiamo a Nancy Sandra Sinatra, vera e propria icona di stile e sensualità fra gli anni ’60 e ’70. Nancy era considerata molto trasgressiva all’epoca, per il fatto di indossare abbigliamenti non proprio usuali per quel tempo. Infatti, durante le sue esibizioni canore era solita presentarsi in minigonna e stivaletti bianchi.

Nancy è la prima figlia del celebre cantante statunitense di origine italiana Frank Sinatra. Fu da subito attratta dal mondo dello spettacolo e della musica e dai 15 anni in poi intraprese la carriera in questo mondo. Come? Seguendo il padre in diverse tournée in giro per tutti i continenti. Si fece conoscere anche per la sua apparizione in ‘Frank Sinatra Timex Show’. Durante lo show ha duettato con il celebre padre insieme anche ad altri famosi cantanti del tempo, come Elvis Presley.

Negli anni ’60 debuttò in prima persona come cantante. A 21 anni nel 1961 debuttò con il suo primo brano singolo per la Reprise. Ma il suo primo disco – chiamato ‘Boots’ – uscì nel 1966. Sempre in questa data uscì l’album ‘Nancy in London’.

Fu anche ballerina in tantissime stacchetti del tempo in vari programmi televisivi di successo! Ebbe un ruolo anche in diverse pellicole cinematografiche degli anni 60. Inoltre, Nancy apparve nell’ultima stagione della serie tv di successo ‘I Sopranos’ interpretando addirittura se stessa!

Nancy Sinatra compie 82 anni. Ecco com’è oggi!

Nancy Sinatra, oltre alle sue apparizioni con il padre e alla carriera intrapresa nel mondo della musica, si è fatta apprezzare anche per questioni prettamente sociali. Infatti, è da sempre un’accanita attivista per i diritti della donna e per la pace nel mondo. Tra le tante cose in tal senso che l’hanno resa celebre, c’è anche una netta presa di posizione a favore dei veterani della guerra del Vietnam. Nancy è stata addirittura nominata ‘Berretto verde’, come segno di riconoscenza per questa sua attività!

La figlia di Frank Sinatra è stata sempre e da tutti giudicata essere una vera e propria icona di stile e sensualità. Ma non solo dal punto di vista estetico. Oltre agli impegni sociali menzionati, infatti, è universalmente riconosciuta come una persona che ha valorizzato un’epoca entrando nel futuro. Una grandissima sostenitrice dei diritti umani e degli ideali progressisti.

Nancy Sinatra non fu trasgressiva solo da giovane, ma fece scandalo anche con il passare degli anni. Infatti, nel 1995 e all’età di 54 anni posò in alcuni scatti sexy per la nota rivista per adulti ‘Playboy’.

Oggi Nancy è ancora in forma smagliante! Tanti auguri Nancy!