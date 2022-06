Spese folli durante il Giubileo di Platino? Il pesante retroscena su Harry e Meghan

Secondo quanto riferito da una fonte il principe Harry e Meghan non solo sarebbero stati snobbati da William e Kate in merito all’invito al compleanno di Lilibet ma avrebbero anche speso una cifra da urlo in poche ore

Il Giubileo di Platino ormai è concluso ma gossip ed indiscrezioni relativi ai retroscena dell’atteso evento non si sono certo esauriti. Del viaggio nel Regno Unito di Harry e

Meghan si è parlato moltissimo, cinque giorni trascorsi nel Paese da loro lasciato per iniziare una nuova vita in California e nel quale sono tornati in occasione del Giubileo

di Platino, i festeggiamenti per i 70 anni di regno della Regina Elisabetta.

Terminata una delle settimane più importanti per il Paese ecco che ora si tirano le somme, non solo dal punto di vista del gossip legato ai possibili ‘incontri’ tra i duchi di Sussex ed i loro parenti reali, dal principe Carlo a William e Kate, fino alla stessa sovrana, ma anche per quanto riguarda le ‘spese’ sostenute per il viaggio durato cinque giorni e conclusosi con un volo decollato poche ore prima della conclusione definitiva del Giubileo

di Platino.

Critiche contro Harry e Meghan, una cifra folle spesa in poche ore

Lasciare il Regno Unito in anticipo, rientrando in California a bordo di un jet privato, è stata la ragione che ha scatenato polemiche nei loro confronti. Ha acceso critiche piuttosto pesanti sia tra i corridoi di palazzo che tra i semplici cittadini, in merito alle ‘spese pazze’ della coppia che, stando ai tabloid locali, avrebbe speso ben 160mila sterline in una manciata di ore. Soldi sborsati proprio per imbarcarsi sul volo privato, invece di optare per un volo di linea.

La notizia è riportata da Express: il fornitore di voli charter Paramount Business Jets ha stimato peraltro che il viaggio di ritorno potrebbe aver emesso in atmosfera quasi 60 tonnellate di anidride carbonica. E anche questo è motivo di critiche dal momento che Harry e Meghan portano avanti da tempo azioni contro il cambiamento climatico e raccolgono donazioni in tal senso. Da qui l’ondata di critiche nei loro confronti.

L’invito di Harry e Meghan “snobbato” da William e Kate?

Il duca e la duchessa del Sussex hanno invitato un certo numero di amici intimi e familiari a un picnic in giardino sul retro della loro residenza Frogmore Cottage mentre partecipavano alle celebrazioni del Giubileo di platino della regina. Secondo quanto riferito, i partecipanti includevano Zara e Mike Tindall, Mia, otto anni, Lena, tre e Lucas, uno, così come Savannah, undici, e Isla, dieci anni, figlie di Peter Phillips e Autumn Kelly.

Gli inviti sarebbero stati inviati anche ai Cambridge ma, come riferito da Page Six, nessuno di loro avrebbe partecipato alle celebrazioni. In effetti William e Kate si trovavano insieme ai principini George e Charlotte di Cambridge (Louis è rimasto a casa) a Cardiff ad assistere alle prove del concerto nel castello.

“William è diffidente nel trascorrere del tempo con Harry”

Una fonte ha detto al giornale statunitense che le relazioni tra i fratelli “sono ancora tese”, aggiungendo: “William è ancora diffidente nel trascorrere del tempo da solo con Harry, poiché non sai mai cosa potrebbe essere riportato in seguito”. Anche il padrino di Archie, di tre anni, Charlie Van Straubenzee, e suo fratello Tom, padrino della principessa Charlotte, furono invitati: la festa includeva la torta di compleanno, palloncini, giochi e truccabimbi. Nelle ore successive i Sussex hanno rilasciato un dolec scatto della piccola Lilibet, realizzato dall’amica di famiglia Misan Harriman.

Cosa è successo al Giubileo di Platino

Giovedì, Meghan e Harry si sono riuniti con alcuni dei reali all’Horse Guards Parade for Trooping the Colour. Sono stati visti chiacchierare e scherzare con alcuni dei reali più

giovani, anche se non sono stati raffigurati con Kate o gli altri Cambridge e non sono apparsi sul balcone di Buckingham Palace.

Tutti gli occhi erano puntati su Meghan e Harry venerdì mentre si univano al resto della famiglia reale per un servizio di ringraziamento nell’ambito delle celebrazioni del Queen’s Platinum Jubilee.