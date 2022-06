Justin Bieber, il drammatico annuncio: “Non riesco a crederci” | Grande preoccupazione da parte dei fan

Il cantautore canadese ha informato sui social i suoi fan dello stop forzato al quale dovrà andare incontro. Annullati due concerti in programma a Toronto alla Scotiabank Arena. Che cosa sta succedendo?

Una notizia che sta lasciando in apprensione tutti i fan di Justin Bieber e gli appassionati di musica. Il cantautore canadese di 28 anni, infatti, ha annunciato che dovrà prendersi un periodo forzato di stop. Il motivo? Il peggioramento delle sue condizioni di salute dovute a una malattia specifica.

L’informazione riguardante lo stop è stata data dallo stesso Justin Bieber sui social. Questo il contenuto del messaggio del cantautore: “Non riesco a crederci che sto dicendo questo, ma la mia malattia è peggiorata e devo cancellare i concerti su ordine dei medici. Il mio cuore si spezza per il fatto che dovrò rimandare i prossimi spettacoli. A tutta la mia gente, vi amo così tanto e mi riposerò e starò meglio!”.

Ma di cosa soffre Justin Bieber? Come da lui stesso rivelato in passato, l’artista ha purtroppo contratto il morbo di Lyme, una malattia infettiva di natura batterica data dalla puntura di una zecca molto presenti in tanti Stati americani. Oltre alla puntura, i suoi fastidi sono dovuti alla sovrapposizione del morbo con una mononucleosi cronica.

Justin Bieber ha annullato su ordine dei medici due dei concerti previsti a Toronto alla Scotiabank Arena. Il suo tour mondiale ‘Justice’, dunque, subisce un brusco stop. L’organizzazione dei concerti ha reso noto che i biglietti non verranno rimborsati, ma saranno ancora validi nel momento in cui Bieber potrà salire nuovamente sul palco.

Il difficile momento di Justin Bieber

Ma che malattia è il morbo di Lyme? Quali sintomi compaiono in chi lo contrae? Come detto, tale malattia è dovuta alla puntura di una specifica zecca. I sintomi sono svariati, ma nei casi più gravi possono portare a forte indebolimento, mal di testa, eritemi e febbre molto alta.

Il morbo di Lyme è una malattia curabile fortunatamente. Causa fastidi a chi lo contrae, ma il tutto può risolversi con una cura antibiotica mirata per rendere inoffensivo il batterio. Justin Bieber avrà bisogno di qualche settimana di riposo, poi potrà tornare nuovamente a cantare!

La notizia pubblica della sua malattia l’aveva data lo stesso Justin Bieber nel gennaio del 2020. L’artista si era anche tolto qualche sassolino dalla scarpa nell’occasione: “Molte persone dicevano che avevo un aspetto orribile, che mi facevo di metanfetamine ecc., ma non hanno capito che di recente mi è stata diagnosticata la malattia di Lyme, oltre che una seria mononucleosi cronica che ha colpito la mia pelle, le mie funzioni cerebrali, la mia energia e la mia salute in generale”.

Ci auguriamo che Justin Bieber possa tornare presto a calcare i palcoscenici di tutto il mondo per la gioia sua e di tutti i suoi innumerevoli fan!