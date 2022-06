Giornalista si reca sul luogo di un incidente – l’agghiacciante scoperta in diretta: “È lui”

Drammatica scoperta dopo un grave incidente stradale tra un’auto ed un camion. Un cronista argentino ha saputo dai soccorritori che la vittima del grave sinistro era suo figlio 32enne

Sembra la trama di un film thriller ma purtroppo è tutto vero. È probabilmente una delle storie più drammatiche e allo stesso tempo incredibili degli ultimi tempi quella che arriva dal Brasile e che riguarda nientemeno che un giornalista locale di nazionalità argentina sulla scena di un incidente.

L’uomo stava semplicemente svolgendo il suo lavoro ovvero recarsi sul posto per fornire agli spettatori una cronaca dei fatti e per iniziare a delineare la possibile dinamica del sinistro stradale. Per farlo si era collegato in diretta, parlando con chi era collegato ed iniziando a mostrare le immagini del gravissimo incidente avvenuto sulla Rodovia Antônio Machado Sant’Anna, a Araraquara.

Scopre che la vittima dell’incidente è il figlio, la reazione del giornalista

Il cronista stava semplicemente lavorando ma mai si sarebbe aspettato quello che a breve gli avrebbero comunicato i soccorritori. Appena giunto sul posto ha dunque iniziato la sua live mostrando le immagini dell’accaduto, senza rendersi conto che la scena del gravissimo schianto avvenuto tra un’auto ed un camion lo riguardava molto da vicino. Dopo alcuni minuti infatti ha scoperto che la vittima dello scontro, purtroppo deceduto sul posto, era una persona a lui molto cara. Il protagonista di questa vicenda si chiama Carlos Alberto Baldassarri ed è un volto noto della tv locale brasiliana.

E così anche la persona deceduta, Tiago Cequeto Baldassarri, nientemeno che il figlio 32enne del giornalista stesso, nonchè suo collega. Dopo alcuni minuti, Carlos Alberto ha interrotto momentaneamente la diretta per parlare con i soccorritori e capire meglio cosa fosse successo. Poi, pochi minuti dopo, si è collegato e a quel punto ha dato al suoi pubblico l’annuncio più drammatico che potesse mai pensare di comunicare. Spiegando che la vittima del sinistro era suo figlio, un altro volto noto poichè collaboratore di diversi programmi televisivi del canale Balda News.

Le drammatiche parole del giornalista: “La vittima è mio figlio”

Le parole del giornalista, che si è mostrato visibilmente scosso e provato dalla scoperta, sono agghiaccianti: “C’è l’auto che è stata coinvolta nell’incidente, il corpo è già stato rimosso, il camion si è fermato a circa 100 metri sul ciglio della strada e voi ragazzi aspettate perché ora vi dico chi è l’autista del mezzo che ha perso la vita qui: è mio figlio, Tiago, che era solito presentare con me tutti i giorni alcuni programmi alla radio e questa mattina sono venuto a coprire questa notizia e quando sono arrivato… ho capito che si trattava di mio figlio”.

La vittima aveva solo 32 anni e tanti sogni nel cassetto per il futuro: era sposato e sua moglie era incinta di cinque mesi; i due inoltre avevano una bambina di 8 anni, rimasta ora senza il papà.