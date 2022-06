Lilibet snobbata da William e Kate? Ecco cos’è successo – le frizioni non finiscono mai

Dopo una settimana di festa in cui – sotto il segno del Giubileo di Platino – sembrava esser tornato il sereno, pare che le cose in realtà non siano così tranquille a Buckingham Palace. La figlia del principe Harry e di Meghan Markle, Lilibet, non ha incontrato i figli del principe William e di Kate Middleton. Secondo un esperto reale, i duchi di Cambridge non avrebbero fatto nulla affinché le due famiglie si incontrassero.

Crisi tra i Windsor? Sembra, infatti, che il principe William e Kate Middleton non abbiano praticamente fatto nulla per far incontrare ai loro figli Lilibet Diana durante il Giubileo di platino.

I duchi del Sussex hanno visitato il Castello di Windsor dopo la “Trooping the Colour”, meglio conosciuta come Queen ‘s Birthday Parade. È la prima volta che la coppia torna nel Regno Unito con i loro bambini, dopo due anni di silenzi e distanze dalla famiglia reale. Mentre si trovavano nel Regno Unito, Harry e Meghan hanno festeggiato il primo compleanno di Lilibet facendo conoscere alla bambina i cuginetti d’oltreoceano.

Come riportato dal ‘Daily Star’, i figli di Zara Tindall Mia, Lena e Lucas, sono stati invitati a partecipare alla piccola festa, così come le figlie di Peter Phillips e Autumn Kelly. George, Charlotte e Louis, invece, sembrano essere stati i grandi assenti. Se alcuni credono che si tratti solo di una sfortunata coincidenza tra gli appuntamenti reali, i più maliziosi sono convinti in realtà che ci siano ancora dei dissapori tra William e Harry. Ma come stanno le cose realmente?

Perché Lilibet non ha ancora conosciuto George, Charlotte e Louis?

Come riportato sempre dal ‘Daily Star’, parlando alla rivista ‘Us Weekly’, l’esperto reale Christopher Andersen ha affermato che in realtà non era nemmeno in programma un incontro tra i Sussex ed i Cambridge. “William e Kate non hanno fatto nulla per presentare a Lilibet il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis”, ha detto Andersen.

E’ molto probabile, infatti, che i due fratelli nemmeno si siano parlati durante il Giubileo di Platino in onore della nonna: “Per quanto ne so, nessuno crede che si siano parlati”, ha aggiunto l’esperto. Ma non solo. Il principe Harry sarebbe stato anche snobbato quando ha cercato di incontrare suo fratello durante il Giubileo, per paura che potesse parlare dopo coi media, facendo trapelare dettagli di una possibile conversazione privata tra i due.

Da quando è partito per gli Stati Uniti all’inizio del 2020, Harry ha avuto un rapporto teso con il fratello maggiore, nonostante i due fossero molto uniti quando erano giovani. Ma non solo. William ancora non ha di certo dimenticato l’intervista di suo fratello per Oprah, in cui ha confessato come il duca di Cambridge in realtà sia “una vittima intrappolata” all’interno di Buckingham Palace.

Proprio per questo – sempre come riportato dal Daily Star – una fonte vicina alla famiglia reale avrebbe dichiarato al New York Post che: “Le cose sono ancora difficili. William è diffidente e non vuole trascorrere del tempo da solo con Harry, perché non sa mai cosa potrebbe essere riportato in seguito”.