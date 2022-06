WhatsApp, allerta per tutti gli utenti: cambiate i setteggi subito, siete in pericolo!

Tutti gli utenti WhatsApp sono stati avvisati del pericolo sulla privacy dei loro messaggi: ecco perché bisogna cambiare i settaggi subito.

L’abitudine di utilizzare WhatsApp ci ha fatto sottovalutare il fatto che ogni cosa che scriviamo in quelle chat rimane in eterno nel database dell’app. In questo modo, insomma, c’è la possibilità che tutto ciò che abbiamo scritto in una chat rimanga nelle mani di chiunque abbia la possibilità e l’interesse di conservare ciò che abbiamo scritto in un dato momento.

Si tratta di un grosso problema di privacy a cui quasi nessuno pensa. Cosa fare nel caso in cui si voglia cancellare una frase scritta in un momento di rabbia, o qualcosa che possa essere compromettente? Da qualche tempo a questa parte è possibile cancellare il singolo messaggio prima che l’interlocutore o gli interlocutori l’abbiano visto, ma cosa si può fare nel caso in cui ci si accorge troppo tardi che quanto scritto sarebbe meglio non rimanesse a disposizione di terzi?

WhatsApp, cambiate i settaggi per mettere al sicuro i vostri messaggi

In realtà già da diverso tempo WhatsApp ha fornito ai propri utenti la possibilità di non lasciare traccia delle proprie conversazioni nelle chat. Per farlo vi basta impostare i settaggi in modo tale che i messaggi diventino “effimeri”. Per farlo vi basta andare in Account, cliccare su Privacy e quindi mettere su “Sì” il Timer Predefinito messaggi. Una volta scelta questa opzione potrete quindi scegliere per quanto tempo i vostri messaggi rimarranno a disposizione dei vostri intelocutori tra 24 ore, 7 giorni o 90 giorni.

Una volta che avrete impostato il timer dei messaggi, ogni nuova chat che aprirete conterrà solo dei messaggi che si cancelleranno in base al lasso di tempo che avete scelto. I vostri interlocutori saranno avvisati del fatto che i vostri messaggi sono effimeri e che quindi ci sarà solo un lasso di tempo utile per leggerli. Ci sono ovviamente casi in cui vi serve mantenere delle informazioni, in questo caso è sempre possibile decidere di disattivare il timer e mantenere quelle convesazioni.

Il timer, infatti, non ha effetto sulle conversazioni tenute in precedenza alla selezione dei messaggi effimeri e le informazioni rimarranno sempre a vostra disposizione. L’opzione non vi schermerà da qualcuno che decide di prendere uno screenshot della conversazione avuta con voi. Infatti non vi serve a proteggervi dall’azione del singolo, semplicemente serve ad evitare che vi sia traccia di tutte le vostre conversazioni a tempo indefinito.