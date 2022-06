Polemiche contro la principessa Eugenia, la gaffe con Kate scatena critiche: tutta colpa di una foto

È bastato uno scatto per scatenare un’ondata di polemiche contro principessa Eugenie di York. Doveva essere un post innocente ma tutti si sono accorti dello ‘smacco’ involontario alla duchessa Kate

Nonostante sia terminato da ormai diversi giorni gli strascichi ‘gossip’ legati al Giubileo di Platino della Regina Elisabetta sono ancora molti e riguardano non solo le ‘coppie’ principali ovvero i duchi di Sussex e di Cambridge, Carlo e Camilla ma anche la stessa Regina Elisabetta e diversi altri reali. In questo caso, ad esempio, i riflettori sono puntati contro la princpessa Eugenie di York, presente insieme al marito Jack Brooksbank e al figlio August (che ha ufficialmente fatto il suo debutto in occasione del Platinum Jubilee) ai festeggiamenti. La reale 32enne ha dunque voluto, nei giorni successivi al grande evento, manifestare tutto il suo apprezzamento nei confronti della sovrana ma anche degli altri parenti reali, con una carrellata di immagini postate sul suo profilo Instagram ufficiale.

Commettendo però una gaffe che hanno notato tutti e che ha generato non poche polemiche: scorrendo tra le immagini, dopo quella della ‘nonna’ Elisabetta che viene ringraziata per i suoi “70 anni di servizio, altruismo e dedizione”, ve ne sono altre che mostrano Eugenie in vari momenti dei festeggiamenti ed in una foto di gruppo della Regina insieme a Carlo, Camilla, William, Kate e i tre figli della coppia, affacciati dal balcone di Buckingham Palace per salutare la folla presente.

La ‘foto’ reale della discordia: critiche contro la principessa Eugenie

Ed è proprio questo lo scatto che ha generato polemiche in quanto il ritratto di famiglia è stato postato ‘tagliando’ nientemeno che la duchessa di Cambridge, della quale si vede solo una porzione di abito. Insomma di questa foto si nota più l’assenza che le persone presenti, dato che la cugina acquisita è stata dalla principessa Eugenie esclusa del tutto dal ritratto di famiglia in seguito ad un taglio della foto fatto forse un pò troppo velocemente.

Un dettaglio che in migliaia hanno notato subito segnalandolo nei commenti a corredo del’immagine. Peraltro nella foto non è stata ‘eliminata’ soltanto Kate ma anche Camilla, che si trovava all’estremo opposto e della quale si vede solo una manica dell’abito bianco. C’è chi ha immediatamente pensato al gesto di cattivo gusto, arrivando ad accusare Eugenie di invidia nei confronti di Kate Middleton. Ma in realtà gli utenti più esperti di Instagram hanno capito subito a cosa fosse dovuta la svista.

Svelato il motivo: ecco perchè Kate e Camilla sono state tagliate

Infatti su questo social ritagliare e pubblicare interamente le immagini non è sempre semplicissimo specialmente se orizzontali e particolarmente ‘lunghe’; e, nella fretta, può capitare di postare un’istantanea incompleta. È proprio quanto accaduto ad Eugenie: nell’inserire un elenco di foto l’app ha ritagliato automaticamente i due lati di quella giudicata troppo lunga, eliminando di fatto Camilla e Kate le quali si trovavano proprio all’estremità dell’inquadratura.

E difatti moltissime persone si sono schierate in difesa della principessa, avendo ben compreso che non avesse cattive intenzioni nei loro confronti. Insomma la soluzione dell’arcano sarebbe stata svelata presto e peraltro la stessa Eugenie pare essersene accorta dato che nelle ore successive la foto ‘incriminata’ è stata ripostata correttamente, mostrando l’intera famiglia reale, in barba al ridimensionamento automatico di Instagram.