“Smettila di farlo”: i figli contro Kate Middleton – la confessione della Duchessa

Secondo quanto raccontato da Kate Middleton durante una conversazione per il suo progetto Hold Still, i figli le avrebbero fatto una esplicita e precisa richiesta

Quasi tutti i ‘fan’ della Casa Reale sanno che Kate Middleton ha una vera e propria passione per la fotografia. La duchessa di Cambridge non solo scatta foto ma realizza istantanee davvero emozionanti e ricchi di sfumature. Tanto da essere lei a scattare personalmente la maggior parte dei ritratti ufficiali del suoi figli, il principe George di 7 anni, la principessa Charlotte di 6 anni ed il principino Louis di 2 anni.

Ma ci sono dei retroscena, a riguardo, che ben pochi conoscono fuori da Buckingham Palace anche se la duchessa ha deciso di rendere il tutto pubblicamente facendo una piccola rivelazione riguardante la sua vita privata. Ebbene per quanto riuguarda le foto scattate ai suoi figli siano fantastiche, a loro la cosa non sembrerebbe andare troppo a genio.

Parlando in occasione di una conversazione per il suo progetto Hold Still, Kate Middleton ha infatti rivelato di aver ricevuto dai tre bimbi una esplicita e precisa richiesta che riguarderebbe proprio la sua passione. “Mamma, per favore, smettila di fare fotografie”, è quanto le avrebbero detto i piccoli, come da lei raccontato durante una telefonata con Ceri A. Edwards, che è anche mamma e fotografa.

La richiesta dei figli di Kate Middleton alla madre: “Non farlo più”

E la loro conversazione è stata condivida in video sul canale Youtube Del duca e della duchessa di Cambridge. Insomma pur essendo un’appassionata e talentuosa fotografa, non tutti nella famiglia reale sono fan del suo hobby. E ha spiegato che i suoi figli non sono sempre felici del passatampo favorito della mamma; in particolare a loro non piace essere i ‘soggetti’ della fotografie di Kate.

“Tutti e tre mi dicono, “mamma per favore smettila di scattare fotografie!”. Da parte sua, Edwards ha assicurato alla famiglia reale che non è sola, aggiungendo: “Scatto molte foto della mia famiglia. Ma lo adoro e mi piace guardare indietro”. Come il Duca e la Duchessa di Cambridge hanno spiegato in un post che promuove il video su Instagram, è “la settima e ultima di una serie di telefonate che la Duchessa ha tenuto con i partecipanti al progetto Hold Still”.

Il piccolo Louis ha dato del filo da torcere a mamma Kate

Negli ultimi giorni si è parlato moltissimo dei figli di Kate e William, presenti alle celebrazioni per il Giubileo di Platino e con i riflettori di tutto il mondo puntati addosso. Se da una parte George e Charlotte hanno mostrato, nonostante la tenera età, di aver già compreso quali siano i comportamenti da adottare in pubblico per i reali, il principino Louis non se n’è curato dando del filo da torcere a mamma Kate.

Del resto lo sforzo d’attenzione richiesto al piccolo di soli 2 anni è stato notevole e Louis ha reagito con simpatiche pernacche rivolte alla mamma e arrivandole anche ad appoggiare una mano sulla bocca. Lei ha però reagito in tutta calma e sempre con il sorriso mentre le immagini di Louis ‘pestifero’ conquistavano il mondo.