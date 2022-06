Simbolo della musica anni ’80, oggi compie 61 anni: lo riconoscete? Ecco cosa fa oggi

Boy George è stato uno dei simboli della musica degli anni Ottanta. Oggi compie 61 anni, ma che fine ha fatto? Andiamo alla scoperta di cosa ha rappresentato l’artista nell’immaginario collettivo e di cosa fa oggi!

Boy George è uno dei cantautori più noti al mondo. La sua carriera artistica è stato un continuo alternarsi di alti e bassi. Picchi clamorosi di successo e diversi momenti di vuoto, legati anche a diversi problemi con la tossicodipendenza e con la giustizia. Nato a Londra il 14 giugno del 1961, l’artista compie oggi 61 anni!

Nel corso della sua carriera artistica è stato assolutamente trasgressivo, lanciando nuove mode legate ai trucchi, ai cappelli e a tanti altri aspetti particolari. La fama arrivò negli anni ’80. Tantissime generazioni hanno ballato sulle note di ‘Karma chameleon’ o di ‘Do you really want to hurt me’, per citare due dei singoli di maggiore successo di Boy George. Dichiaratamente omosessuale, è sempre stato un’icona pop.

Nel 1981 Boy George fonda il gruppo musicale dei Culture Club. Il primo singolo del gruppo fu ‘Kissing to be clever’, ma il successo stratosferico arrivò con la già citata canzone ‘Do you really want to hurt me’.

I primi problemi per Boy George arrivano sul finire degli anni Ottanta, quando ammette pubblicamente di fare uso di eroina. Una dipendenza dalla droga che lo ha visto protagonista per tutta la vita. Nel 2006, a causa del possesso di cocaina, fu arrestato a Manhattan. Ma i suoi problemi con la giustizia ci furono anche due anni più tardi, quando finì in prigione in seguito a un’aggressione.

I 61 anni Boy George, una vita artistica vissuta sempre fra alti e bassi!

Una citazione molto forte di Boy George, quando faceva parte dei Culture Club, è la seguente: “Non è stato il mio make-up, la nostra personalità, le nostre canzoni o gli Awards che abbiamo vinto. Bensì le nostre imperfezioni ci hanno reso popolari e quello che siamo ora”. Un chiaro messaggio di quanto, oltre a essere bravo artisticamente, fosse consapevole di non essere perfetto.

Dopo essersi distaccato dai Culture Club, Boy George ha pubblicato diversi brani con il suo nome e altri con i Jesus Loves You. Con questi ultimi ha usato lo pseudonimo femminile di Angela Dust. Una personalità sempre travolgente e ironica.

Ma oggi cosa fa Boy George? Dagli anni Duemila in poi è divenuto un dj di successo. Comunque, il cantautorato non lo ha mai abbandonato e nel 2013 ha prodotto un album dal titolo ‘This is what I do’. Negli ultimi anni ha pubblicato diversi singoli con il suo nome artistico – quello di Boy George. Essi si intitolano ‘You Cannot Be Saved’ (2019), ‘Clouds’ (2020) e ‘Isolation’ (2020).

Diversi mesi fa dichiarò che pensava che col carcere la sua carriera potesse reputarsi conclusa: “Ma non è stato così. In qualche modo ho cercato la forza. E l’ho trovata”. Tanti auguri Boy George per i tuoi 61 anni!