Ha rubato il vestito dal guardaroba di Kate Middleton per il suo debutto: l’avete riconosciuta?

Ha indossato il medesimo abito di Kate Middleton esattamente un anno dopo di lei e lo ha sfoggiato in occasione del suo debutto al Royal Ascot 2022. Lei è una persona molto vicina alla Duchessa di Cambridge

Quando i fotografi l’hanno notata, con indosso un raffinato chemiser color bubble-gum, molti di loro si sono immediatamente resi conto che quell’abito era lo stesso indossato

esattamente un anno prima nientemeno che da Kate Middleton. A sfoggiarlo questa volta, in occasione del suo debutto a Royal Ascot 2022, non era però la Duchessa di Cambridge ma una signora a lei molto vicina. Il midi-dress stretto in vita da una cintura en pendant non è, per l’appunto, una novità essendo già stato sfoggiato in passato ma è proprio per questo motivo che la persona in questione ha deciso di indossarlo.

Chi è la donna che ha indossato lo stesso vestito di Kate Middleton

Lei infatti è nientemeno che Carole Middleton, mamma di Kate, intervenuta sugli spalti del celebre ippodromo nel quale i purosangue si esibiscono davanti agli occhi del pubblico sfoggiando lo stesso modello di vestito che solo un anno prima la figlia aveva indossato per un’occasione speciale.

L’abito in questione è firmato dal giovane brand britannico ME + EM e Kate lo indossòl nel giotno del suo incontro con Mila Sneddon, una bimba di 5 anni malata di cancro. La Duchessa di Cambridge aveva conosciuto la bimba nel 2020, dopo averla vista tra le pagine di Hold Still: A Portrait of Our Nation. Fortemente commossa dalla foto della piccola, costretta così giovane a lottare con tutte le sue forze contro il brutto male, decise di mettersi in contatto con lei in videochiamata. Parlando con lei Kate scoprì che il suo colore preferito era il rosa e che adorava gli abiti principeschi e arrivò a chiedere alla Duchessa se ne avesse uno. È stato a quel punto che la Middleton le ha fatto una promessa, ovvero che se si fossero incontrate lo avrebbe indossato solo per lei. L’incontro in seguito c’è stato e lei ha mantenuto la promessa.

Abito preso dal guardaroba di Kate o pura coincidenza?

Da quel giorno l’abito non era più stato indossato da Kate, e nelle ultime ore è tornato ad essere protagonista, finendo ancora una volta sotto i riflettori seppur in un’occasione decisamente diversa ed indosso ad una stretta parente della Duchessa. Ma rivederlo ha inevitabilmente riportato alla mente quell’episodio e quell’incontro.

Il gossip britannico si è scatenato: i tabloid infatti si sono domandati se il capo indossato da Carole Middleton sia proprio quello che la figlia scelse un anno prima e se dunque sia stato prelevato dal suo guardaroba oppure se mamma e figlia abbiano gusti in comune in fatto di moda e stile e dunque si tratti solo di una pura casualità. In molti ritengono che la mamma si sia lasciata ispirare dalla figlia e dunque la sua scelta è stata molto apprezzata, anche perchè testimonierebbe che anche tra i saloni di Buckingham Palace non è rara l’abitudine di prestarsi e scambiarsi gli abiti in famiglia.