La paralisi facciale di Justin Bieber colpa del vaccino? La tesi complottista – ecco come stanno davvero le cose

Il cantautore canadese, dopo aver contratto nel 2020 la malattia di Lyme, sta vivendo un altro difficile momento di salute. Annullate alcune date del suo tour.

Dopo il morbo di Lyme ora anche la sindrome di Ramsay Hunt. Non c’è pace per Justin Bieber. In un video postato sui social, l’artista ha informato tutti i suoi followers e fan di essere vittima di una paresi facciale e di dover annullare alcuni concerti imminenti del suo tour.

Ma che cos’è questa sindrome? Queste le parole del chirurgo britannico e ricercatore specializzato, Ankur Khajuria, a riguardo: “La sindrome di Ramsay Hunt è causata dalla riattivazione del virus varicella-zoster, lo stesso responsabile della varicella e del fuoco di Sant’Antonio. Questo virus può rimanere latente nel corpo per poi riattivarsi in caso di traumi, febbre, stress o indebolimenti del sistema immunitario. Se ciò accade, il nervo facciale può infiammarsi, ed è proprio quello di cui parla Justin Bieber”.

Nei giorni scorsi il 28 enne cantautore aveva tranquillizzato i suoi fan con questo messaggio – carico di fede e spiritualità – sui social: “Volevo condividere un po’ di come mi sento. Ogni giorno sto meglio e attraverso tutto il disagio ho trovato conforto in colui che mi ha progettato e mi conosce. Mi ricordo che lui conosce tutto di me. Lui conosce le parti più oscure di me che non voglio che nessuno conosca e mi accoglie costantemente tra le sue braccia amorevoli. Questa prospettiva mi ha dato la pace durante questa terribile tempesta che sto affrontando. So che questa tempesta passerà ma nel frattempo Gesù è con me”.

Paralisi facciale per Justin Bieber. E c’è chi pensa sia colpa del vaccino anti Covid

“Un trattamento adeguato con antivirali, steroidi e antidolorofici, se effettuato in maniera tempestiva, può aiutare molto. Il 70% dei pazienti guarisce completamente se il trattamento inizia presto”. Queste le parole del medico Ankur Khajuria sulla sindrome di Ramsay Hunt.

Diversi no vax di tutto il mondo hanno sottolineato come, per loro, questa paralisi facciale del cantautore canadese possa essere stata causata dal vaccino anti Covid. Una speculazione come, purtroppo, accade spesso di questi tempi.

Ma è stato lo stesso dottor Ankur Khajuria a fare chiarezza sulla questione: “Durante i trial clinici dei vaccini a m-RNA, è emerso che lo 0,02% di chi aveva ricevuto il vaccino aveva sviluppato la paralisi facciale, contro uno 0,003% di chi invece aveva ricevuto il placebo. Questo, però, non basta a sostenere quella teoria: non ci sono evidenze scientifiche che dimostrano la correlazione tra i vaccini e la paralisi facciale”.

E ancora: “In Francia, un gruppo di ricercatori addetti alla farmacovigilanza ha analizzato tutte le segnalazioni di reazioni avverse ai vaccini Covid presenti nel database dell’Oms. Di queste, solo lo 0,6% riguarda in qualche modo paralisi facciali. Si tratta di una percentuale in linea con quelle di altri vaccini, come quello antinfluenzale”.