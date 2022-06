Ultima chiamata per Harry e Meghan: stavolta potrebbe davvero essere la fine

Dopo le tensioni degli ultimi giorni, per Harry e Meghan ora è arrivata la resa dei conti. I duchi del Sussex potrebbero essere “tagliati fuori” dalla famiglia reale, se dovessero far trapelare alcuni momenti privati ​​durante il fine settimana dedicato al Giubileo di platino della Regina. Parola di esperto reale.

Sembra quasi un disco rotto, eppure quella ormai famosissima ed annosa intervista di Harry e Meghan ad Oprah non è piaciuta per niente a Buckingham Palace. E forse non proprio a torto. Soprattutto il principe William fa fatica a mettere una pietra sopra dopo le scottanti dichiarazioni del fratello, in cui ha confessato come il duca di Cambridge in realtà sia “una vittima intrappolata” all’interno di Buckingham Palace.

Proprio per questo una fonte vicina alla famiglia reale avrebbe dichiarato come il futuro erede al trono sia diffidente e non voglia trascorrere del tempo da solo con Harry, per paura di quello che poi il fratello potrebbe far trapelare. Questo atteggiamento prudente però ha fatto sì che anche la figlia del principe Harry e di Meghan Markle, Lilibet, non incontrasse nemmeno i figli del principe William e di Kate Middleton.

Secondo un esperto reale, infatti, i duchi di Cambridge non avrebbero fatto nulla affinché le due famiglie si incontrassero. E ci sarebbe un motivo più che valido. Dopo le tensioni degli ultimi giorni, per Harry e Meghan ora è arrivata la resa dei conti. I duchi del Sussex potrebbero essere “tagliati fuori” dalla famiglia reale, se dovessero far trapelare alcuni momenti privati ​​durante il fine settimana dedicato al Giubileo di platino della Regina. Parola di esperto reale.

Se parli ti cancello

Come riportato dal quotidiano inglese ‘Mirror’, secondo un esperto reale Harry e Meghan, invece di un benvenuto caloroso, si sarebbero trovati di fronte ad un aut-aut soprattutto da parte di alcuni reale anziani. In molti, infatti, temono che alcune conservazioni private e momenti intimi possano poi essere dati in pasto al grande pubblico. Il principe infatti sta lavorando ad una sua biografia, nonché ad un futuro podcast.

I Duchi del Sussex, insomma, avrebbero un’ultima possibilità, poi sarebbero tagliati fuori dal casato dei Windsor. Lo scrittore Duncan Lacombe, noto per il suo libro “Prince Harry: The Inside Story”, crede, infatti, che la coppia stia ora affrontando una vera e propria prova che determinerà i loro futuri rapporti con Buckingham Palace.

“Il test inizia adesso per Harry e Meghan”, ha spiegato lo scrittore. “Sono venuti nel Regno Unito per il Giubileo e si sono davvero impegnati nel loro ruolo da reali, il che garantisce a Spotify, Netflix e Penguin di avere ancora materiale fresco e sempre nuovo per i loro profitti”. Eppure, non sarebbe così semplice. “Tutto dipende dal modo in cui si comporteranno d’ora in avanti. Chiaramente, la famiglia reale ha teso una mano in segno di pace. Ma Harry e Meghan rovinerebbero tutto se parlassero con la stampa”, ha continuato ancora l’esperto reale. Occhi puntanti quindi sulle prossime mosse di Harry e Meghan che si stanno giocando la loro ultima possibilità come famiglia reale.