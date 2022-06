Charlene di Monaco, che fine ha fatto? La principessa è sparita nuovamente – cosa le è successo dopo il Covid?

Due settimane fa la principessa consorte del Principato di Monaco ha contratto il Covid. Da quel momento non si hanno più notizie di lei. Charlene è guarita? Perché è tornata a farsi vedere di rado in pubblico?

Continua il mistero sulla situazione di Charlene di Monaco. La principessa da oltre un anno e mezzo sta vivendo un periodo davvero molto complicato della sua vita. Negli scorsi mesi Charlene è tornata a casa dopo un periodo lunghissimo di assenza. Infatti, la principessa era stata ricoverata in Sudafrica per una gravissima forma di infezione otorinolaringoiatrica. La sua lontananza dal Principato durava addirittura dal marzo 2021.

Dopo aver soggiornato anche in una clinica privata svizzera, Charlene di Monaco era tornata in pubblico per alcuni eventi ufficiali, come per il Gran Prix di Monaco di Formula 1. Il suo stato d’animo non era sembrato essere molto buono, ma nonostante ciò aveva fatto piacere a tutti il suo ritorno sulla scena pubblica. Un momento molto difficile quello di Charlene anche sotto il punto di vista prettamente psicologico.

A inizio giugno Charlene di Monaco aveva anche contratto il Covid. Una nota emanata dal Palazzo aveva rassicurato tutti quanti sulle condizioni della principessa: “Le condizioni non sono preoccupanti”. Ora Charlene dovrebbe essere guarita. Ma perché è tornata a non farsi vedere in pubblico? Sono in molti a credere che il Covid possa essere stata l’ennesima scusa per mancare ai suoi obblighi da principessa. Ovviamente tutte le parti hanno smentito anche questo.

Charlene di Monaco sparita nuovamente dalla scena pubblico dopo aver contratto il Covid

Si rincorrono anche le voci circa una rottura fra Charlene e suo marito, il principe Alberto II di Monaco. Sono in molti a pensare che fra i due non ci sia più il feeling di prima, ma queste voci sono state sempre smentite dai diretti interessati. Alberto di Monaco nei giorni scorsi aveva detto: “Il nostro amore è grande”.

Lo stesso Alberto in passato aveva detto: “Probabilmente sarò costretto a dirlo tante volte, ma il problema di Charlene non ha niente a che vedere con la nostra relazione. Voglio che sia chiaro. Non ci sono problemi nella nostra relazione. È qualcosa di diversa natura”. Anche Charlene di Monaco ha sempre detto che suo marito le è stato vicino durante i mesi difficili che ha passato.

Nelle settimane scorse erano anche uscite voci circa un presunto accordo fra Alberto e Charlene, secondo il quale la principessa avrebbe partecipato agli eventi pubblici in cambio di 12 milioni di euro. Tutti i diretti interessati hanno negato anche questo.

Ma quando tornerà a farsi vedere Charlene in compagnia di suo marito? Tornerà in pubblico per il Ballo della Rosa – classico appuntamento mondano di Montecarlo e istituito dalla Croce Rossa – previsto per il prossimo 8 luglio?