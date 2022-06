Giovane allevatore muore in seguito alla puntura di un’ape: un’intera comunità sotto shock – aveva solo 32 anni

Un allevatore di 32 anni è deceduto nelle scorse ore in seguito alla puntura di un ape. La tragedia è avvenuta in Sardegna, precisamente a Tertenia in provincia di Nuoro. Il giovane ha perso la vita per un malore. Con molta probabilità ha avuto un infarto dovuto allo choc anafilattico in seguito alla puntura dell’insetto.

Una tragedia immane è avvenuta nelle scorse ore in Sardegna. Un giovane di 32 anni è deceduto in seguito alle complicazioni relative alla puntura di un’ape. Il nome della sfortunata vittima è Marco Deiana e di professione era allevatore di bestiame.

Il terribile episodio si è registrato nella mattinata di ieri nella marina di Sarrala, a Tertenia, località situata in provincia di Nuoro. Marco si era recato in quella zona per prendersi cura del suo bestiame. Ma quella normale giornata di lavoro si è tramutata in qualcosa di terribile.

L’allevatore ha capito subito che qualcosa non andava in lui. Ha avuto la prontezza di chiamare al telefono la sua fidanzata. Queste le ultime parole pronunciate dallo sfortunato protagonista della vicenda alla sua amata: “Aiuto, sto morendo”. Il ragazzo ha avuto modo di esporre i fatti alla ragazza, dicendole della puntura dell’ape. Dopo poche parole e la richiesta d’aiuto, il 32 enne è svenuto. Per lui non c’è più stato nulla da fare. La fidanzata e la famiglia del giovane hanno immediatamente avvertito i soccorritori del 118. Questi ultimi, giunti sul posto qualche minuto dopo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo.

La tragedia è avvenuta nella mattinata di ieri intorno alle 12. Marco probabilmente è morto per un arresto cardiaco avvenuto in seguito allo choc anafilattico dovuto alla puntura dell’insetto. Non è stata aperta alcuna inchiesta per fare ulteriormente luce sulla vicenda. Infatti, a quanto pare, il decesso è avvenuto per morte naturale proprio per questo sfortunato inconveniente. Il tutto – puntura, arresto cardiaco e decesso – sarebbe avvenuto incredibilmente in pochissimi minuti.

Marco Deiana era originario di Gairo, piccolo comune di poco più di 1000 abitanti della provincia di Nuoro. Il ragazzo era, dunque, conosciuto da tutti. L’intera comunità si è stretta attorno alla famiglia per un lutto davvero assurdo.

Queste le tristi parole scritte sul proprio profilo Facebook da Sergio Lorrai, sindaco di Gairo, in ricordo del giovane scomparso nelle scorse ore: “La tragica notizia colpisce oggi la nostra Comunità. Perdere un ragazzo di poco più di trent’anni fa male. Ciao Marco, riposa in pace. A nome mio, di tutta l’Amministrazione e della Comunità intera la più sincera vicinanza a Marcello, Imma, Lisa e a tutta la famiglia colpita da questa tragedia. Ci stringiamo a voi con affetto”.