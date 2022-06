Nonna di 17 nipoti sposa un uomo di 24 anni: “Siamo pronti per avere un figlio”

Insistendo che il loro amore è reale, il 24enne Quran e la 61enne Cheryl hanno detto di essersi sposati e di essere pronti per mettere su famiglia avendo un bambino insieme

Una nonna di 17 nipoti ha rivelato di essere pronta ad avere un figlio con il marito. A rendere ancora più particolare questa storia vi è il fatto che Cheryl ha 61 anni mentre Quran di anni ne ha 24, ma i due hanno insistito che il loro amore è reale e che vorrebbero metter su famiglia nello stato americano della Georgia. Cheryl, 61 anni, identificata solo dal suo nome, ha sposato Qaran McCain a settembre dello scorso anno dopo essersi frequentati per circa un anno.

La coppia aveva già fatto notizia grazie alla loro differenza di età di 37 anni. Il loro account TikTok @kingqurannewpage aveva collezionato più di 2,2 milioni di follower, con Quran che aveva fatto la proposta a Cheryl con un anello comprato grazie al crowdfunding dei suoi fan online. Il loro matrimonio, una cerimonia in riva al fiume nel Tennessee, è stato trasmesso in live streaming a più di 20.000 persone. Insistendo che il loro amore è reale, Qaran e Cheryl hanno detto che ora sono pronti a fare la prossima mossa e ad avere un bambino insieme.

Anche se non sono ancora sicuri se ciò accadrà attraverso l’adozione o utilizzando un surrogato, i due hanno già iniziato a fare acquisti per il futuro figlio. Cheryl ha detto che la maggior parte della sua famiglia era favorevole alla decisione e che i suoi 17 nipoti chiamavano già Quran “pawpaw”.

“Ho sempre voluto figli e vorrei essere la madre di suo figlio”, ha raccontato la donna aggiungendo però che “a causa della mia età dovremo ottenere un surrogato o adottare, soluzioni che stiamo esaminando”, ha aggiunto, parlando del suo desiderio di avere una famiglia unita.

Qaran, di professione custode, ha incontrato Cheryl nel 2012 quando lavorava al Dairy Queen a Roma, Georgia, che era di proprietà di suoi figlio Chris. All’epoca aveva solo 15 anni; la coppia ha perso i contatti per anni ritrovandosi il 4 novembre 2020 quando Qaran ha visto Cheryl, madre di 7 figli, lavorare come cassiera in un minimarket; hanno iniziato a frequentarsi ed il ragazzo ha deciso di farle la proposta di matrimonio nel luglio 2021. Nel settembre dello scorso anno sono andati nel Tennessee insieme a due amici per sposarsi e hanno programmato di rinnovare i loro voti quest’anno, questa volta circondati d a tutti i loro amici e familiari. I sette figli di Cheryl, di età compresa tra i 29 ei 41 anni, hanno detto che aiuteranno a crescere il loro bambino.

“La gente – ha raccontato Cheryl – dice che sono egoista e troppo vecchia per essere una mamma ora”. Rispondendo ai troll che ipotizzavano all’inizio di questa settimana se la coppia si fosse separata, Quran ha detto che la coppia “non sta andando da nessuna parte”. Sia Quran che Cheryl hanno precedentemente descritto la loro vita sessuale come “incredibile” e hanno persino un account OnlyFans in cui pubblicano video ‘spinti’.