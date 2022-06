Emozioni a Buckingham Palace: il toccante gesto di William nel giorno della festa del papà

Uno scatto sta facendo emozionare tutti: lo ha diffuso il principe William nel giorno della festa del papà ed è semplicemente bellissimo. Ecco di che cosa si tratta

Lo sfondo è sabbioso e roccioso, segnale del fatto che si trovavano probabilmente in viaggio per una vacanza di famiglia. Ed il risultato diffuso nel giorno della festa del papà dal principe William sta facendo gioire ed emozionare tutti nel Regno Unito e non solo. In questi giorni di William si è parlato per il suo stato di insofferenza nei confronti del fratello, tanto che i tabloid inglesi hanno riferito che starebbe vivendo la distanza del duca di Sussex che ha scelto di fare un passo indietro dalla casa reale come un lutto.

Ma anche per i retroscena legati al suo passato non facile con il padre Carlo, tra litigi e discussioni costanti a causa dei loro caratteri e personalità molto diversi; scontri che fortunatamente sarebbero andati riducendosi nel corso degli anni fino a trovare un punto di incontro.

Il viaggio di famiglia di William e la foto con i figli sorridenti

Ora però si parla del principe William per un piccolo gesto emozionante e positivo. Una foto, nella fattispecie, che lo ritrae sorridente insieme ai suoi tre figli ugualmente sereni e di buon umore. Lo scatto è stato diffuso pubblicamente in occasione della festa del papà ed è una delle foto realizzate durante un viaggio di famiglia in Giordania nel 2021.

Il principino Louis, assoluto protagonista in occasione del Giubileo di Platino, è sulle spalle del padre mentre il principe George e la principessa Charlotte si trovano ai suoi lati. Tutti, William ed i bambini di 8, 7 e 4 anni, sfoderano uno splendido sorriso. Il Duca di Cambridge è vestito casual con maglietta e pantaloncini e appare felice e rilassato durante la vacanza in famiglia; George come il padre indossa abiti color kaki mentre gli altri figli di William portano vestiti blu scuro e bianchi.

I figli di William e Kate assoluti protagonisti in questi giorni

William e Kate avevano già utilizzato una fotografia scattata in Giordania per la loro cartolina ufficiale di Natale 2021 e hanno deciso di utilizzarne un’altra dal medesimo viaggio per la festa del papà. Negli ultimi giorni dei figli dei duchi si è parlato moltissimo, dopo che sono apparsi in pubblico durante i festeggiamenti per i 70 anni di regno della regina Elisabetta.

Louis ha catturato l’attenzione di tutti e ha rubato i cuori della nazione mentre, senza imbarazzo alcuno, faceva facce e smorfie davvero buffe davanti a mamma Kate, arrivando anche a metterle una mano sulla bocca mentre lei gli parlava. Il Duca e la Duchessa di Cambridge in seguito hanno ringraziato il pubblico per un “fantastico” weekend del Giubileo di Platino, dicendo che loro e la loro famiglia si sono divertiti moltissimo – “soprattutto Louis” .